Доля валютного рынка в общем объеме торгов Мосбиржи в ноябре впервые опустилась ниже 20%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доля валютного рынка в совокупном объеме торгов на "Московской бирже" в ноябре снизилась в рублевом эквиваленте до 19,8% с 20,8% в октябре, следует из данных торговой площадки.

Это минимальное значение долевого показателя с 2009 года (период наблюдения). Максимальным показатель был в апреле 2009 года, тогда он составлял 59,4%.

В 2022 году наибольшего значения доля оборота валютного рынка в совокупном обороте биржи достигала в феврале - 34,2%. Этот уровень находится в диапазоне его колебаний за последние годы: в 2021 году - от 28,5% (сентябрь) до 35,7% (апрель), в 2020 году - от 33,4% (октябрь) до 36,7% (март), в 2019 году - от 33,6% (октябрь) до 41,8% (апрель), в 2018 году - от 36,7% (март) до 43,6% (январь).

Объем торгов на валютном рынке в ноябре 2022 года (14,79 трлн рублей рублевом эквиваленте) стал минимальным месячным показателем за без малого восемь лет, с января 2015 года, когда он составлял 14,259 трлн рублей.

В тоже время в 2022 году, начиная с марта, доля объема операций на денежном рынке увеличилась по сравнению с зимними месяцами примерно в 1,5 раза (в ноябре - 70,0%). К тому же благодаря в основном резко возросшему в ноябре объему размещения ОФЗ, в ноябре практически вернулась на уровень начала года доля фондового рынка (6,1%).

Доля основных рынков Московской биржи в общем объеме её торгов с ноября 2021г по ноябрь 2022г.:

Фондовый в т.ч. акции, расписки, паи облигации Срочный Денежный Валютный Ноябрь 2021г. 5,5 % 3,5 % 1,9 % 19,5 % 46,2 % 28,8 % Дек 5,2 % 3,0 % 2,2 % 14,7 % 49,8 % 30,4 % Январь 2022г. 6,1 % 4,8 % 1,2 % 19,2 % 43,3 % 31,4 % Февр 5,9 % 4,5 % 1,3 % 16,1 % 43,8 % 34,2 % Март 0,4 % 0,3 % 0,1 % 1,5 % 71,4 % 26,7 % Апр. 1,6 % 1,2 % 0,5 % 4,7 % 68,6 % 25,0 % Май 1,5 % 0,8 % 0,8 % 7,1 % 70,8 % 20,5 % Июнь 2,8 % 1,2 % 1,5 % 7,2 % 65,8 % 24,2 % Июль 2,4 % 1,0 % 1,4 % 8,4 % 66,3 % 22,9 % Авг. 3,2 % 1,1 % 2,1 % 6,0 % 65,2 % 25,7 % Сент. 4,2 % 2,0 % 2,2 % 6,4 % 63,1 % 26,3 % Окт. 4,3 % 1,4 % 2,9 % 5,0 % 69,9 % 20,8 % Ноябрь 6,1 % 1,1 % 4,9 % 4,1 % 70,0 % 19,8 %

Падение доли валютного рынка в обороте торгов можно рассматривать как свидетельство того, что в текущей ситуации его значимость для площадки, учрежденной в январе 1992 года как Московская межбанковская валютная биржа взамен валютной биржи Госбанка ("Московская биржа") с 2012 года после объединения ММВБ с биржей РТС), стала существенно меньше.

Согласно отчетности "Московской биржи" по МСФО, доля ее комиссионных доходов на валютном рынке в общем объеме комиссионных доходов за 2020 год снизилась до 10,9% с 12,4% в 2021 году. В первом квартале 2022 года она подросла до 13,8%, во втором - до 14,4%. В третьем квартале она продолжила рост до 17,1% (возможно, таким образом мог сказаться переход в августе биржи для сделок на валютном рынке на ассиметричную тарифную модель с нулевой комиссией для участников, предоставляющих ликвидность, и оплатой комиссий стороной сделки, забирающей ликвидность, тогда как для сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов, ETF, ипотечными сертификатами участия – это произошло только в ноябре).