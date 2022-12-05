Доля валютного рынка в общем объеме торгов Мосбиржи в ноябре впервые опустилась ниже 20%
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доля валютного рынка в совокупном объеме торгов на "Московской бирже" в ноябре снизилась в рублевом эквиваленте до 19,8% с 20,8% в октябре, следует из данных торговой площадки.
Это минимальное значение долевого показателя с 2009 года (период наблюдения). Максимальным показатель был в апреле 2009 года, тогда он составлял 59,4%.
В 2022 году наибольшего значения доля оборота валютного рынка в совокупном обороте биржи достигала в феврале - 34,2%. Этот уровень находится в диапазоне его колебаний за последние годы: в 2021 году - от 28,5% (сентябрь) до 35,7% (апрель), в 2020 году - от 33,4% (октябрь) до 36,7% (март), в 2019 году - от 33,6% (октябрь) до 41,8% (апрель), в 2018 году - от 36,7% (март) до 43,6% (январь).
Объем торгов на валютном рынке в ноябре 2022 года (14,79 трлн рублей рублевом эквиваленте) стал минимальным месячным показателем за без малого восемь лет, с января 2015 года, когда он составлял 14,259 трлн рублей.
В тоже время в 2022 году, начиная с марта, доля объема операций на денежном рынке увеличилась по сравнению с зимними месяцами примерно в 1,5 раза (в ноябре - 70,0%). К тому же благодаря в основном резко возросшему в ноябре объему размещения ОФЗ, в ноябре практически вернулась на уровень начала года доля фондового рынка (6,1%).
Доля основных рынков Московской биржи в общем объеме её торгов с ноября 2021г по ноябрь 2022г.:
|Фондовый
|в т.ч. акции, расписки, паи
|облигации
|Срочный
|Денежный
|Валютный
|Ноябрь 2021г.
|5,5 %
|3,5 %
|1,9 %
|19,5 %
|46,2 %
|28,8 %
|Дек
|5,2 %
|3,0 %
|2,2 %
|14,7 %
|49,8 %
|30,4 %
|Январь 2022г.
|6,1 %
|4,8 %
|1,2 %
|19,2 %
|43,3 %
|31,4 %
|Февр
|5,9 %
|4,5 %
|1,3 %
|16,1 %
|43,8 %
|34,2 %
|Март
|0,4 %
|0,3 %
|0,1 %
|1,5 %
|71,4 %
|26,7 %
|Апр.
|1,6 %
|1,2 %
|0,5 %
|4,7 %
|68,6 %
|25,0 %
|Май
|1,5 %
|0,8 %
|0,8 %
|7,1 %
|70,8 %
|20,5 %
|Июнь
|2,8 %
|1,2 %
|1,5 %
|7,2 %
|65,8 %
|24,2 %
|Июль
|2,4 %
|1,0 %
|1,4 %
|8,4 %
|66,3 %
|22,9 %
|Авг.
|3,2 %
|1,1 %
|2,1 %
|6,0 %
|65,2 %
|25,7 %
|Сент.
|4,2 %
|2,0 %
|2,2 %
|6,4 %
|63,1 %
|26,3 %
|Окт.
|4,3 %
|1,4 %
|2,9 %
|5,0 %
|69,9 %
|20,8 %
|Ноябрь
|6,1 %
|1,1 %
|4,9 %
|4,1 %
|70,0 %
|19,8 %
Падение доли валютного рынка в обороте торгов можно рассматривать как свидетельство того, что в текущей ситуации его значимость для площадки, учрежденной в январе 1992 года как Московская межбанковская валютная биржа взамен валютной биржи Госбанка ("Московская биржа") с 2012 года после объединения ММВБ с биржей РТС), стала существенно меньше.
Согласно отчетности "Московской биржи" по МСФО, доля ее комиссионных доходов на валютном рынке в общем объеме комиссионных доходов за 2020 год снизилась до 10,9% с 12,4% в 2021 году. В первом квартале 2022 года она подросла до 13,8%, во втором - до 14,4%. В третьем квартале она продолжила рост до 17,1% (возможно, таким образом мог сказаться переход в августе биржи для сделок на валютном рынке на ассиметричную тарифную модель с нулевой комиссией для участников, предоставляющих ликвидность, и оплатой комиссий стороной сделки, забирающей ликвидность, тогда как для сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов, ETF, ипотечными сертификатами участия – это произошло только в ноябре).