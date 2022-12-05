Экспорт электроэнергии из РФ в Китай за 11 месяцев вырос на 23%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт электроэнергии из РФ в Китай по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 23% (к аналогичному периоду прошлого года - ИФ), сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В январе-октябре ПАО "Интер РАО" нарастило поставки электроэнергии в Китай на 33%, до почти 4 млрд кВт.ч, приводил данные ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума в конце ноября.

"В этом году в условиях аномальной жары и энергодефицита по просьбе китайской стороны компания "Интер РАО" нарастила поставки электроэнергии из России в Китай. За январь-октябрь поставки увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4 млрд кВт.ч", - говорил Сечин.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ.

В 2022 году компания перестала раскрывать производственные и финансовые показатели. По итогам 2021 года "Интер РАО" поставила на экспорт 21,77 млрд кВт.ч (+86,1% к 2021 году), что принесло ей 79,9 млрд рублей (рост в 3,3 раза). Поставки в Китай составили 3,97 млрд кВт.ч (+29,9%).