Мосбиржа с 6 декабря существенно повысит лимиты концентрации по сделкам с юанем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 6 декабря повышает лимиты концентрации по китайскому юаню на валютном и фондовом рынках, на рынке СПФИ, а также на срочном рынке по сделкам с фьючерсным контрактом на курс китайский юань - российский рубль с 19:00 5 декабря. Об этом сообщается на сайте "Московской биржи".

Этот риск-параметр для юаневых инструментов (1-й и 2-й уровни) увеличивается в 75 раз.

С учетом лимита концентрации определяется ставка риска, на основании которой рассчитывается необходимый размер обеспечения. Повышение лимита концентрации снижает размер обеспечения, которое вносят участники при совершении сделок.