Минфин и ЦБ РФ проработают возможность выпуска долгосрочных бескупонных ОФЗ для населения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ и Банк России планируют проработать возможность размещения долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат.

Данный инструмент предусматривается для формирования долгосрочных накоплений граждан, говорится в проекте Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, с которым ознакомился "Интерфакс".

В документе отмечается необходимость создания линейки специальных финансовых продуктов и инструментов, ориентированных в том числе на удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка. Вывод на рынок специальных финансовых продуктов и услуг будет способствовать повышению качества жизни всех граждан за счет использования возможностей финансового рынка, полагают разработчики стратегии.

Банк России ранее уже сообщал о намерении расширить инвестиционные возможности НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, а также создать для них специальные финансовые продукты (специальные длинные ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции, специальные долгосрочные банковские вклады, которые могут быть источником долгосрочных пассивов банков, специальные ПИФы, безотзывные сберегательные/депозитные сертификаты и цифровой рынок обращения этих инструментов).

Альтернативными мерами стимулирования формирования долгосрочных накоплений, говорится в проекте, может стать введение института безотзывных вкладов, с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов. Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов. Совместно с участниками рынка будет проработана возможность развития коробочных страховых продуктов, с более доступной стоимостью за счет стандартизации.