Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-1,3%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей накануне вечером нефти. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-1,3%, в район рубежей 2200 и 1100 пунктов соответственно во главе с бумагами ВТБ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2202,11 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1100,07 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 63,05 рубля (+0,7 рубля).

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), UC Rusal (-0,7%), Polymetal (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,4%), акции АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, на мировых рынках во вторник преобладают негативные настроения. Американский индекс S&P 500 в ближайшее время может просесть ниже 4000 пунктов, при этом высокая волатильность сохранится.

Во вторник индекс МосБиржи может снизиться. Следует ориентироваться на сохранение "медвежьих" настроений на рынке и возвращение индекса в диапазон 2150-2200 пунктов, полагает Головинов.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, упавшая нефть может придушить начавшуюся накануне волну роста российских акций.

Акции Сбербанка в начале недели выросли в ожидании публикации в середине месяца сильного отчета банка. "Бычью" картину подпортила сильная американская статистика по деловой активности в сфере услуг. Сейчас рынки реагируют на статистические данные "наоборот": чем лучше показатели, тем больше вероятность того, что ФРС сохранит очень жесткую политику.

Тем не менее, можно ожидать, что на "потолке цен" на российскую нефть и решении китайских властей не применять жесткие карантинные меры нефть Brent возобновит рост с прицелом на пробой уровня $90 за баррель. Но пока подешевевшее сырье будет препятствовать росту российских акций, полагает Антонов.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, акции Сбербанка выросли до максимумов с сентября, что может сигнализировать о начале роста широкого спектра бумаг. Пока лишь небольшое количество акций торгуются дороже, чем в середине сентября, но их число будет увеличиваться. Лидерами роста могут стать акции металлургических компаний и финансового сектора. Настроения инвесторов будут улучшаться по мере приближения новогодних праздников – наблюдается усиление деловой активности и замедление инфляции, а новостной фон не имеет резко негативной окраски.

Введение Западом потолка цен на российскую нефть пока никак не отразилось на ее фактической стоимости. Девальвационные настроения отсутствуют, рост пары USD/RUB умеренный, существенного ослабления рубля к концу года не ожидается. Индекс МосБиржи вскоре может достичь 200-дневной средней, пробитие которой вверх спровоцирует спекулятивные покупки. Ориентир для индекса МосБиржи на вторник – 2200-2240 пунктов, а до конца года индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2400 пунктов, полагает Ващенко.

Мировые индексы

В США индексы акций накануне снизились на 1,4-1,9% во главе с Nasdaq, завершив торги максимальным падением за месяц, несмотря на выход данных о подъеме деловой активности в секторе услуг. Инвесторы обеспокоены, что сильные статданные укрепят среди руководителей Федрезерва мнение о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

В то же время многие ожидают, что текущая неделя отметится относительным спокойствием в отсутствие крупных событий из мира финансов и монетарной политики, пишет MarketWatch. Инвесторы будут ждать наступления следующей недели, поскольку на ней запланирована публикация отчета по инфляции в США в ноябре, а также последние в этом году заседания Федрезерва США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Экономисты предполагают, что Федрезерв может пойти на замедление темпов подъема процентных ставок, о чем в последнее время сигнализируют руководители американского Центробанка.

Во вторник в Азии преобладает снижение индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне закрытия понедельника).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник опустился на 0,5% на фоне восьмого подряд подъема базовой процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA). Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов, до 3,1% годовых.

Негативом для азиатских рынков также стало ухудшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза роста мировой экономики, а также ВВП Китая на 2023 год. Прогноз для мировой экономики на предстоящий год был понижен до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,7%, для китайской - до 4,1% с 4,5%. Прогноз роста ВВП США на 2023 год ухудшен до 0,2% с 0,5%.

В текущем году китайский ВВП увеличится лишь на 2,8%, ожидают в Fitch, отмечая, что высокая заболеваемость COVID-19 продолжит сказываться на деловой активности в ближайшей перспективе.

Некоторую поддержку китайскому рынку продолжает оказывать смягчение карантинных ограничений в стране, поддерживающее оптимизм трейдеров в отношении восстановления деловой активности в КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно корректируются вверх после резкого падения накануне вечером; текущая цена Brent находится почти на $2,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $83,34 за баррель (+0,8% и -3,4% в понедельник), январская цена WTI - $77,54 за баррель (+0,8% и -3,8% накануне).

Давление на нефтяной рынок по итогам предыдущих торгов оказали превзошедшие прогнозы статданные из США, усилившие опасения по поводу того, что Федрезерву США потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

В то же время позитивным фактором для рынка выступает ослабление коронавирусных ограничений в Китае, усиливающее надежду на подъем спроса.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

В субботу Совет ЕС принял решение установить потолок цен на нефть, поставляемую из РФ, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Эксперты JPMorgan, однако, ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка. Они понизили прогноз средней цены Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.