Началась подача газа с Семаковского месторождения "Газпрома" и "РусГазДобычи"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Началась подача в газотранспортную систему газа с Семаковского месторождения, сообщают партнеры по проекту - "Газпром" и "РусГазДобыча".

В рамках обустройства первой фазы месторождения построены: фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа (УКПГ) производительностью 7,5 млрд куб. м в год, а также газопровод протяженностью 122 км от месторождения до Единой системы газоснабжения России.

На следующем этапе обустройства добыча газа на Семаковском месторождении будет выведена на проектный уровень - 14,2 млрд куб. м в год.

Основная часть запасов Семаковского месторождения расположена в акватории Тазовской губы Карского моря. В связи с этим был выбран вариант освоения месторождения путем строительства сети скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважины). Это обеспечило доступ к запасам с берега без необходимости строительства дорогостоящей морской инфраструктуры.

Семаковское стало первым в отечественной истории морским газовым месторождением, которое разрабатывается с помощью таких скважин, отмечается в пресс-релизе.

В ходе работ был установлен рекорд по бурению скважин с большим отходом от вертикали. По международной классификации коэффициент ERD (Extended Reach Drilling) скважины №1104 составил 4,48, что является максимальным показателем для сеноманских залежей на территории России.

"Газпром" и "РусГазДобыча" совместно реализуют ряд крупных, стратегически важных для России проектов. Успешный запуск в работу Семаковского месторождения - яркий пример нашего плодотворного сотрудничества. Первая фаза обустройства месторождения реализована четко в намеченные и весьма сжатые сроки. Это очень многое говорит о высоком уровне профессионализма наших специалистов, о технологичности наших объектов и, конечно, о нашем умении успешно и эффективно решать самые сложные задачи", - приведен в пресс-релизе комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "РусГазАльянса", и еще целый ряд месторождений. Все они - важная часть масштабной ресурсной базы для дальнейшего обеспечения надежных поставок газа нашим потребителям на многие десятилетия вперед. И, конечно, для развития газификации нашей страны", - добавил глава "Газпрома".

"С пуска Семаковского месторождения "РусГазДобыча" начинает отсчет собственной истории добычи углеводородного сырья", - приведен в пресс-релизе комментарий генерального директора АО "РусГазДобыча" Константина Махова.

"Семаковское газовое месторождение - первый добычной проект для группы "РусГазДобыча". Важно, что на проекте нам удалось собрать сплоченный амбициозный коллектив. Благодаря слаженной работе удалось не просто реализовать проект, но и сделать это с опережением графика. Наработанные экспертиза и опыт помогут на следующих этапах Семаковского проекта. Уверен, что они также лягут в основу новых совместных начинаний. Семаковское месторождение стало нашим первым совместным проектом с "Газпромом". Сегодня мы вместе строим крупнейший в мире Комплекс по переработке этансодержащего газа на Балтике. Ведем работы на гигантском Тамбейском кластере", - добавил он.

Извлекаемые запасы Семаковского месторождения - более 320 млрд куб. м газа.

ООО "РуcГазАльянс" - совместное предприятие Группы "Газпром" (через ООО "Газпром добыча Ямбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и АО "РусГазДобыча". Учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.