Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Началась подача газа с Семаковского месторождения "Газпрома" и "РусГазДобычи"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Началась подача в газотранспортную систему газа с Семаковского месторождения, сообщают партнеры по проекту - "Газпром" и "РусГазДобыча".

В рамках обустройства первой фазы месторождения построены: фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа (УКПГ) производительностью 7,5 млрд куб. м в год, а также газопровод протяженностью 122 км от месторождения до Единой системы газоснабжения России.

На следующем этапе обустройства добыча газа на Семаковском месторождении будет выведена на проектный уровень - 14,2 млрд куб. м в год.

Основная часть запасов Семаковского месторождения расположена в акватории Тазовской губы Карского моря. В связи с этим был выбран вариант освоения месторождения путем строительства сети скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважины). Это обеспечило доступ к запасам с берега без необходимости строительства дорогостоящей морской инфраструктуры.

Семаковское стало первым в отечественной истории морским газовым месторождением, которое разрабатывается с помощью таких скважин, отмечается в пресс-релизе.

В ходе работ был установлен рекорд по бурению скважин с большим отходом от вертикали. По международной классификации коэффициент ERD (Extended Reach Drilling) скважины №1104 составил 4,48, что является максимальным показателем для сеноманских залежей на территории России.

"Газпром" и "РусГазДобыча" совместно реализуют ряд крупных, стратегически важных для России проектов. Успешный запуск в работу Семаковского месторождения - яркий пример нашего плодотворного сотрудничества. Первая фаза обустройства месторождения реализована четко в намеченные и весьма сжатые сроки. Это очень многое говорит о высоком уровне профессионализма наших специалистов, о технологичности наших объектов и, конечно, о нашем умении успешно и эффективно решать самые сложные задачи", - приведен в пресс-релизе комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "РусГазАльянса", и еще целый ряд месторождений. Все они - важная часть масштабной ресурсной базы для дальнейшего обеспечения надежных поставок газа нашим потребителям на многие десятилетия вперед. И, конечно, для развития газификации нашей страны", - добавил глава "Газпрома".

"С пуска Семаковского месторождения "РусГазДобыча" начинает отсчет собственной истории добычи углеводородного сырья", - приведен в пресс-релизе комментарий генерального директора АО "РусГазДобыча" Константина Махова.

"Семаковское газовое месторождение - первый добычной проект для группы "РусГазДобыча". Важно, что на проекте нам удалось собрать сплоченный амбициозный коллектив. Благодаря слаженной работе удалось не просто реализовать проект, но и сделать это с опережением графика. Наработанные экспертиза и опыт помогут на следующих этапах Семаковского проекта. Уверен, что они также лягут в основу новых совместных начинаний. Семаковское месторождение стало нашим первым совместным проектом с "Газпромом". Сегодня мы вместе строим крупнейший в мире Комплекс по переработке этансодержащего газа на Балтике. Ведем работы на гигантском Тамбейском кластере", - добавил он.

Извлекаемые запасы Семаковского месторождения - более 320 млрд куб. м газа.

ООО "РуcГазАльянс" - совместное предприятие Группы "Газпром" (через ООО "Газпром добыча Ямбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и АО "РусГазДобыча". Учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Газпром РусГазДобыча
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Внешнеторговый дефицит США в октябре увеличился до максимума за 4 месяца

Новые санкции ЕС против РФ могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В ВТБ сообщили о крупной DDoS-атаке и возможных проблемах с сервисами

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });