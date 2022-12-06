В Мосбирже заявили, что ПАО должны "внятно" объяснять отказ раскрывать информацию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Публичные компании должны внятно объяснять Банку России или бирже, почему отказываются от раскрытия информации о себе, считает председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов. Он предлагает внедрить для таких случаев принцип "объясняй или раскрывай".

Такое предложение он озвучил в связи с решением правительства РФ продлить на полгода - до 1 июля 2023 года - право компаний из-за угрозы санкций не раскрывать ряд сведений о себе, в частности промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения.

"Инфраструктура инфраструктурой, но все-таки информация – это важная часть рынка капитала, и печально, что мы еще на полгода продлеваем, скажем так, этот мораторий на раскрытие для публичных обществ", - сказал Швецов на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

По крайней мере, принцип "соблюдай или объясняй" (explain-vs-complain) должен в этом случае тоже кем-то контролироваться, считает он. Это принцип применяется в корпоративном управлении, ЦБ РФ рекомендует компаниям использовать его при внедрении лучших практик в этой сфере.

"Либо биржа, либо Центральный банк как регулятор должен получать внятное объяснение публичных обществ, почему та или иная информация не раскрывается, и объяснения действительно должны быть внятные, иначе мы просто придем к июлю с очередным желанием публичных компаний продлить вот этот информационный голод. Без этого рынок капитала вообще ничего не сможет сделать", - полагает Швецов.

Сила миноритария и "гибридные" собрания акционеров

Помимо этого, Швецов заявил о необходимости "как можно быстрее восстановить силу миноритарного акционера", у которого сегодня "силы ноль".

"У нас миноритарии в виде физического лица чуть ли не единственный значимый инвестор на ближайшие годы", - сказал он, упомянув в этом контексте подготовленный ЦБ РФ проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы.

Поэтому, в частности, по словам Шевцова, необходимо доработать законодательство о гибридных собраниях, в которых акционеры могут участвовать и лично, и удаленно с помощью интерактивных IT-систем. "Законодательство о гибридных собраниях очно-дистанционных есть, нужно его принять, потому что, еще раз говорю, ставка на миноритарного акционера означает, что он должен принимать участие в собрании", - сказал Швецов.

Речь, видимо, идет о находящемся в Госдуме законопроекте депутата Владислава Резника, который легализует проведение собраний акционеров в онлайн-формате. Над подготовкой аналогичной инициативы работало и Минэкономразвития, но согласование документа затянулось из-за споров о правилах идентификации участников.

Разрешение компаниям проводить годовые собрания акционеров в заочной форме Швецов назвал "санитарной" мерой, которая вовсе не означает, что для миноритарных акционеров это правильный инструмент его проведения. Она была введена в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, но затем продлевалась на 2021-й и 2022 годы. Не исключено, что такое право компании получат и на 2023 год: по крайне мере, обсудить такую возможность в ноябре предложил комитет Госдумы по финансовому рынку.