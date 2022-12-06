Потенциал экспорта пива из РФ в Китай оценили в $50 млн в год

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Расчетный потенциал поставок пива из России в Китай оценивается на уровне $50 млн в год, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В 2021 году РФ экспортировала в Китай пива на $26,4 млн против $17,5 млн годом ранее и заняла 7 место в рейтинге поставщиков.

Согласно обзору, в 2017-2021 годах лидерами по экспорту пива в Китай в стоимостном выражении были Германия (20,6% в общих поставках), Бельгия (16,7%) и Мексика (11,3%). Однако поставки из Германии за этот период сократились на 30,1%, из Мексики - на 27,6%. В то же время из Бельгии увеличились в 1,7 раза.

Самое дорогое пиво поставляют Франция и Бельгия. Его цена в 1,7-1,8 раза выше мировой. Экспорт из России относится к сегменту недорогой продукции. Цена российского пива на 45,6% ниже средней. В 2021 году средняя цена за тонну пива на базисе поставки CIF составила $1 341, увеличившись на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2017-2021 года среднегодовой темп роста составил 6,5%.

Как считает гендиректор компании Rusfair (дистрибутор российской продукции под своим брендом в Китае) Валерий Кайгородов, мнение которого приведено в обзоре, китайский рынок пива является растущим, а значит, привлекательным для российских экспортеров.

"Уже сегодня мы все чаще встречаем в Китае различные категории и форматы пива, привезенного из России, - и в ПЭТ-бутылке, и в банке, и в стекле. Крепкое пиво - а именно так импортное пиво чаще всего воспринимается китайскими покупателями по сравнению с ранее доминировавшим на рынке местным пивом - набирает популярность, - сказал он. - Реализация потенциала российского экспорта, на мой взгляд, лежит в области построения имиджа российского пива как разнообразного, на натуральной основе",

По его словам, рынок Китая сейчас переживает трансформацию в части потребительских привычек. "Пиво превращается в глазах потребителей в напиток с разными вкусами, формами, оттенками, историей происхождения. Поэтому, несомненно, у российского пива есть потенциал на этом рынке", - заявил Кайгородов.