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"Агроэкспорт" определил наиболее перспективные направления экспорта пива из России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центр "Агроэкспорт" подготовил обзор, в котором определил наиболее перспективные направления поставок российского пива и регионы, обладающие наибольшим экспортным потенциалом.

В список включены такие страны, как Китай, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Монголия, Киргизия, Сербия, Малайзия, Азербайджан, Грузия, "для которых характерен высокий уровень привлекательности с точки зрения сложившихся условий, включающих допустимый уровень таможенно-тарифной нагрузки и значительный потенциал роста импорта".

В частности, по оценкам центра, поставки пива из России в Китай в 2026 году могут достичь 46,8 тыс. тонн на $31,7 млн против 31,2 тыс. тонн на $15,8 млн в 2023 году. В результате доля российского пива в стоимости китайского импорта этого напитка увеличится до 5,3% с 2,7% соответственно. Китай в 2023 году импортировал 422,5 тыс. тонн пива на $578,3 млн.

Потенциал поставок пива в ОАЭ в 2026 году оценен в более 11 тыс. тонн на $7,7 млн. В 2022 году (более поздних данных нет) Россия поставила в эту страну менее 0,01 тыс. тонн пива на $0,01 млн. Рост поставок обеспечит увеличение доли России в импорте пива в ОАЭ до 3,6% против 0,2% в 2022 году. В 2022 году ОАЭ импортировали 194,2 тыс. тонн пива на $172,3 млн.

Поставки российского пива в Казахстан в 2026 году прогнозируются в объеме почти 71 тыс. тонн на $32,5 млн против 63 тыс. тонн на $28,3 млн в 2023 году. Доля России в импорте (в стоимостном выражении) увеличится до 62% с 60% соответственно. В 2023 году Казахстан импортировал 68,2 тыс. тонн пива на $46,8 млн.

По оценке авторов обзора, наиболее благоприятными условиями для ведения экспортной деятельности в РФ обладают 29 регионов. В эту выборку попали регионы, обладающие возможностями для развития пивоваренной отрасли с объемами производства пива на уровне более 50 млн литров в год.

Как отметил руководитель центра Дмитрий Краснов, мнение которого приведено в обзоре, мировое потребление пива находится на стабильно высоком уровне и продолжает расти. Это связано с увеличением его ассортимента и созданием новых инновационных вкусов и рецептов. В 2023 году Россия экспортировала пива на $160 млн. Российская продукция поставлялась в 39 стран.

Агроэкспорт Казахстан Китай ОАЭ Сербия Дмитрий Краснов
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