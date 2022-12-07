Рост инвестиций в недвижимость в России обеспечили продажи иностранцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году инвестиции в коммерческую недвижимость в России во многом были обеспечены продажам объектов иностранными собственниками, рассказала журналистам Ирина Ушакова, старший директор, руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP.

"Адаптация экономики к существующим ограничениям и уход иностранных инвесторов способствовали росту вложений в коммерческую недвижимость России. По предварительным итогам 2022 года общий объем инвестиций в недвижимость России составил 375 млрд рублей, снизившись на 8% по отношению к результату 2021 года", - сказала она.

Вложения в объекты коммерческой недвижимости выросли на 25% в годовом сопоставлении и достигли 221 млрд рублей. Рост инвестиций в коммерческую недвижимость в 2022 году был отчасти достигнут благодаря продаже объектов иностранными собственниками (29% от объема инвестиций в такие сегменты за период), которые ушли или находятся в процессе выхода с российского рынка.

Вложения в площадки под жилье отстали от рекордного уровня прошлого года: в 2022 году доля сегмента в общем объеме инвестиций за период снизилась на 16 п.п. до 41% по сравнению с 2021 годом.

В структуре инвестиций в коммерческую недвижимость лидерами стали офисный и складской сегменты, которые привлекли 37% и 34% от объема вложений в такие сегменты соответственно, доля торговой недвижимости составила 17%.

Что касается прогноза на 2023 год, то высокий риск мировой рецессии в следующем году (по данным Oxford Economics, прогноз роста мирового ВВП в 2023 году скорректировался с 3,2% (апрель, 2022) до 1,2% (ноябрь, 2022)) окажет дополнительное давление на экономику России: по предварительным данным ВВП страны в 2023 году может снизиться на 2-4%.

"Мы ожидаем, что в 2023 году общий объем вложений в недвижимость России может достигнуть порядка 300 млрд руб., при этом около 200 млрд рублей придется на объекты коммерческой недвижимости. В связи с продолжающимся процессом ухода иностранных собственников с российского рынка в следующем году мы также сможем наблюдать крупные сделки с объектами коммерческой недвижимости", - прогнозирует эксперт.