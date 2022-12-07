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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ФТС в ноябре снизила перечисления в бюджет РФ на 48,4%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-ноябрь 2022 года перечислила в федеральный бюджет 5 трлн 626,5 млрд рублей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (6 трлн 249 млрд рублей), следует из сообщения службы.

Из данных ФТС также следует, что в ноябре 2022 года объем перечислений составил 387,8 млрд рублей, снизившись по сравнению с ноябрем 2021 года (752 млрд рублей) на 48,4% и на 12,4% - по сравнению с октябрем 2022 года (442,8 млрд рублей).

Как сообщалось, прогнозное задание для ФТС по перечислениям на 2022 год составляет 6 трлн 224 млрд рублей.

За 2021 год ФТС перечислила в бюджет 7 трлн 156 млрд рублей, что на 51% больше, чем за 2020 год, и на 24,9% больше, чем за 2019 год.

ФТС
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