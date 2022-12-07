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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Оценка роста ВВП еврозоны в III квартале неожиданно повышена до 0,3%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны в III квартале 2022 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Ранее сообщалось о повышении ВВП на 0,2%, и аналитики не ожидали пересмотра оценки, отмечает Trading Economics.

Оценка роста ВВП еврозоны в годовом выражении в июле-сентябре была улучшена до 2,3% с 2,1%.

Статуправление ЕС также пересмотрело данные о динамике ВВП региона за второй квартал: оценка роста в годовом выражении была понижена до 4,2% с 4,3%. Увеличение ВВП по сравнению с первым кварталом составило 0,8%.

Потребительские расходы в еврозоне в июле-сентябре повысились на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы - на 0,1%.

Валовые вложения капитала в основные фонды выросли на 3,6%, объем экспорта - на 1,7%, импорта - на 4,3%.

Экономика Евросоюза в третьем квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,5% в годовом выражении.

ВВП Германии в прошедшем квартале увеличился на 0,4% в поквартальном и на 1,3% в годовом выражении, Франции - соответственно на 0,2% и 1%, Италии - на 0,5% и 2,6%, Испании - на 0,2% и 3,8%.

еврозона Eurostat Евросоюз Германия
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