Еврокомиссия улучшила экономический прогноз в ЕС по сравнению с прошлой осенью

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Экономика ЕС вступила в 2023 год в лучшем состоянии, чем прогнозировалось минувшей осенью, следует из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии.

"Похоже, что риски, связанные с этими прогнозами, оказались сбалансированными. Риски, связанные с пандемией и нехваткой газа, снизились значительным образом. Но неопределенность остается очень высокой", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по экономике Паоло Джентилони.

Главной причиной неопределенности он назвал геополитические события.

Согласно анализу Еврокомиссии, промежуточный зимний прогноз предсказывает экономический рост в 2023 году в 0,8% по ЕС и 0,9% по зоне евро, на 0,5% и 0,6% выше, чем в осеннем прогнозе.

Зимний прогноз также немного снижает ожидаемую инфляцию на 2023-2024 гг.

"Несмотря на исключительно неблагоприятные потрясения, экономика ЕС избежала в четвертом квартале сокращения, содержавшегося в осеннем прогнозе. Годовой темп роста на 2022 год в настоящее время оценивается в 3,5% как в ЕС, так и в зоне евро, - говорится в сообщении Еврокомиссии. - Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое падение потребления привели к тому, что объемы хранения газа превысили средний сезонный показатель прошлых лет, а оптовые цены на газ упали значительно ниже уровня после февраля 2022 года".

Согласно документу, потребители и предприятия по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на энергию, а базовая инфляция в январе продолжала расти, что еще больше подорвало покупательную способность домохозяйств.

В Брюсселе заявили, что ожидания темпов роста на 2024 год остаются неизменными и составляют 1,6% для ЕС и 1,5% для зоны евро.