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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

США предоставят Молдавии $80 млн для преодоления энергетического кризиса

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм обсудили на встрече возможные варианты помощи со стороны США в преодолении энергетического кризиса в Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы молдавского государства.

"Молдавия рассчитывает на помощь США в преодолении энергетического кризиса, с которым сталкивается в настоящее время", - заявила Санду на встрече, которая состоялась во вторник.

Она поблагодарила за помощь в $80 млн., обещанную Молдавии Соединенными Штатами для преодоления кризиса.

По ее словам, на энергетической безопасности республики серьезно сказываются военные действия РФ против Украины, что "выражается в высоких ценах на энергоносители, а также в ограничении доступа к энергоресурсам". "Для Молдавии энергетическая независимость означает сохранение демократии и членства страны в свободном мире, особенно в нынешних условиях, отмеченных войной", - сказала Санду.

"Мы нуждаемся в поддержке партнеров для создания инфраструктуры с целью подключения к европейским энергосетям, для диверсификации источников энергии и развития зеленой энергетики, а также для переосмысления процесса производства, хранения и потребления энергии", - отметила президент.

Молдавия Майя Санду США
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