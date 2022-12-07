Аналитики ЦБ РФ назвали временным спад инфляционного давления в октябре-ноябре

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Снижение инфляционного давления в октябре-ноябре носит временный характер, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Влияние отдельных дезинфляционных факторов (в первую очередь рекордного урожая зерновых и в целом позитивной динамики производства в агропромышленном комплексе) может оказаться более длительным, чем предполагалось ранее, однако на среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают на стороне как предложения (сохраняющиеся ограничения), так и спроса (сформировавшийся "навес" из сбережений)", - отмечают аналитики ЦБ.

Они подчеркивают, что пониженные темпы роста потребительских цен в ноябре сохранились, несмотря на более быстрое, чем предполагается сезонностью, удорожание отдельных видов плодоовощной продукции.

"Этому способствовал дезинфляционный постмобилизационный эффект от временного снижения спроса, который к настоящему времени практически исчез. Вместе с тем в условиях положительного бюджетного и кредитного импульсов можно ожидать увеличения инфляционного давления", - отмечает департамент ЦБ. По его мнению, проинфляционный эффект может компенсироваться поддержанием высокой нормы сбережений.

"Сейчас люди склонны больше сберегать, несмотря на признаки ускорения роста номинальных и реальных зарплат. При этом высокая норма сбережений в настоящее время больше отражает предпочтения ликвидности, необходимости создания страховой финансовой подушки (в том числе в наличной форме), чем повышенную привлекательность сбережений в форме банковских депозитов или других финансовых инструментов (как это было в период повышения ставок весной). Поэтому наблюдаемая высокая норма сбережений неустойчива и может быстро снизиться", - полагают эксперты.