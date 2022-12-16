Банк России отметил рост проинфляционных рисков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными: это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики, говорится в пресс-релизе Банка России.

"На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными", - отмечает ЦБ.

По мнению регулятора, проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда, считает регулятор.

"Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем", - подчеркивает Банк России.

Проинфляционное влияние через ослабление рубля может оказать ослабление внешнего спроса на товары российского экспорта из-за замедления мировой экономики.

ЦБ вновь отметил, что дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Это, по мнению регулятора, также является значимым проинфляционным риском. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта, считает Банк России.

Значимым дезинфляционным риском ЦБ по-прежнему считает сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках.

"Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике", - добавил Банк России.

ЦБ по-прежнему считает, что дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. Кроме того, в ближайшие месяцы более выраженными могут оказаться дезинфляционные эффекты расширения предложения на отдельных продовольственных рынках.

Совет директоров ЦБ 16 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.