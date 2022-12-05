Судно доставит украинское продовольствие в Италию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Украинский порт в понедельник покинул один сухогруз с почти 22 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5 декабря одно судно, BC Reada, вышло из порта Одессы, оно перевозит в Италию в общей сложности 21 955 тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В Черноморск также направляется одно судно, которое 5 декабря прошло по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 67 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 28 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 5 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 045 403 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1050 судов: 525 - на прибытие в украинские порты и 525 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.