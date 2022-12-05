Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Судно доставит украинское продовольствие в Италию

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Украинский порт в понедельник покинул один сухогруз с почти 22 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5 декабря одно судно, BC Reada, вышло из порта Одессы, оно перевозит в Италию в общей сложности 21 955 тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В Черноморск также направляется одно судно, которое 5 декабря прошло по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 67 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 28 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 5 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 045 403 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1050 судов: 525 - на прибытие в украинские порты и 525 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

Украина Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы

Корабль Orion повторно облетел Луну и взял курс на Землю

Корабль Orion повторно облетел Луну и взял курс на Землю
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о перехвате беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом

Совет ЕС продлил на год глобальные санкции за нарушения прав человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов

Власти ФРГ объявили "критический" уровень погодных условий в стране из-за холодов

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Крупнейший пенсионный фонд Канады сократил вложения в Apple и Tesla

Аналитики предсказали британской экономике спад в 2023 году и десятилетие слабого роста

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });