Индекс S&P 500 снизился пятый день подряд

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне опасений по поводу ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время.

Standard & Poor's 500 завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца, отмечает MarketWatch. Nasdaq Composite также снизился. Прирост Dow Jones Industrial Average составил менее двух пунктов.

"Иногда трудно точно определить катализаторы всех этих движений, которые мы видим. Это был очень волатильный год, и сложно было понять, на что реагирует рынок - на настроения или на реальные новости", - отмечает глава отдела американских акций UBS Global Wealth Management Дэвид Лефковиц.

Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания роста цен могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan и Goldman Sachs.

"Растут опасения, что экономику ждут тяжелые времена, поскольку лихорадочная инфляция и горькое лекарство "процентные ставки", используемое для ее снижения, начинают действовать", - полагает старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley планирует уволить примерно 1,6 тыс. человек, или порядка 2% общего штата, из-за опасений рецессии в США. На конец третьего квартала в банке работали свыше 80 тыс. человек по сравнению с примерно 60 тыс. до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон отметил, что его банку, вероятно, придется сократить численность сотрудников в определенных подразделениях и в целом придерживаться более осторожной финансовой стратегии на фоне растущей экономической неопределенности. С аналогичными заявлениями выступило и руководство Bank of America Corp..

Котировки акций Goldman Sachs и Bank of America снизились в среду на 0,8%, Morgan Stanley - на 0,3%.

Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и других алкогольных напитков, сократил чистую прибыль в августе-октябре, при этом она оказалась хуже ожиданий рынка. Цена бумаг компании упала за день на 7,3%.

Microsoft Corp. сообщила о достижении соглашения с Nintendo Co. о выпуске видеоигр популярной серии Call of Duty на приставках японской компании в течение десяти лет при условии, что регуляторы одобрят слияние Microsoft с дистрибьютором этих игр Activision Blizzard. Акции Microsoft и Activision Blizzard подешевели на 0,2%.

Кроме того, снизилась капитализация производителей электромобилей. Котировки акций Tesla опустились на 3,2%, ADR китайских NIO и XPeng - на 5% и 5,9% соответственно.

Цена бумаг MongoDB Inc. взлетела более чем на 23%. Разработчик систем управления базами данных неожиданно завершил третий финквартал (август-октябрь) с чистой прибылью и заявил, что текущий период он также закончит "в плюсе".

Toll Brothers увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финквартале (август-октябрь). На этой новости бумаги строительной компании подорожали на 7,8%.

Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в августе-октябре получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также повысил прогноз на весь фингод. Цена бумаг компании подскочила на 6%.

State Street Corp. объявил о расширении программы выкупа своих акций в четвертом квартале на $500 млн - до $1,5 млрд. В результате капитализация банка взлетела на 8,2%.

Акции Mobileye Global Inc., занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, прибавили в цене 5,4%. Выручка компании, которая ранее являлась подразделением Intel Corp., в минувшем квартале превзошла ожидания.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 1,58 пункта - до 33597,92 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции 3M Co., подорожавшие на 1,4%, и Merck & Co., которые выросли в цене на 1,1%. Наиболее значительно снизилась стоимость Salesforce Inc. - на 2,1% и Apple Inc. - на 1,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 7,34 пункта (0,19%), составив 3933,92 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 56,34 пункта (0,51%), завершив сессию на отметке 10958,55 пункта.