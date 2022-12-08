Рубль на старте торгов снизился к доллару и юаню из-за сигналов о новых санкциях против РФ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слегка растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слабеет на негативном внешнем фоне, связанном в том числе с новыми санкционными рисками.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 62,985 руб./$1 (+23,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 4,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 9,02 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов с учетом новых сообщений на санкционную тематику. Еврокомиссия в среду предложила ввести девятый пакет санкций против России, который должен предусматривать запрет на транзакции с тремя российскими банками, на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов, на вещание четырех российских СМИ и другие меры.

Что касается фундаментальных факторов, то российская нацвалюта ощущает некоторую поддержку от перешедших к росту цен на нефть, но при этом находится и под влиянием неоднозначной ситуации на фондовых площадках.

В среду впервые с конца декабря прошлого года стоимость нефти Brent опускалась ниже $77 за баррель, а марка WTI - ниже $72 за баррель. Нестабильность на нефтяном рынке связана с совокупностью факторов. С одной стороны, имеются санкционные ограничения на российскую нефть, смягчение карантинных ограничений в Китае, с другой - опасения спада в мировой экономике и перспективы сокращения спроса на сырье. Все это вынуждает участников рынка быть осторожными. Не исключено, что некоторые трейдеры решили переждать период неопределенности, "сбавили обороты" для оценки перспектив поставок. Россия еще не озвучила ответные действия на введения "потолка" цен на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг к 7:01 мск составила $77,9 за баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,79 за баррель, что на 1,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют смешанную динамику: китайский CSI300 поднялся на 0,22%, японский Nikkei 225 снизился на 0,55%, значение гонконгского Hang Seng увеличилось на 2,79%, южнокорейского Kospi - уменьшилось на 0,52%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 меняется незначительно, уменьшившись на 0,09%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне опасений по поводу ухудшения ситуации в экономике страны в ближайшее время. Standard & Poor's 500 завершил "в минусе" пятую сессию подряд, чего не происходило почти два месяца, Nasdaq Composite также снизился. Прирост Dow Jones Industrial Average составил менее двух пунктов.

Высокая инфляция и действия Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания роста цен могут стать причиной спада в американской экономике. Об этом заявляют многие эксперты, включая высокопоставленных представителей таких банков, как JPMorgan и Goldman Sachs.

По сообщениям СМИ, Morgan Stanley планирует уволить примерно 1,6 тыс. человек, или порядка 2% общего штата, из-за опасений рецессии в США. Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон отметил, что его банку, вероятно, придется сократить численность сотрудников в определенных подразделениях и в целом придерживаться более осторожной финансовой стратегии на фоне растущей экономической неопределенности. С аналогичными заявлениями выступило и руководство Bank of America Corp.