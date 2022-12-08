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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Акции автодилера Carvana рухнули на рекордные 43% на опасениях дефолта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бумаги американского онлайн-дилера подержанных автомобилей Carvana Co. рухнули в цене на 43% в среду, рекордными темпами в истории компании, на опасениях дефолта по долговым обязательствам, сообщает агентство Bloomberg.

В ходе дополнительной сессии акции компании восстановились на 2%. С начала года Carvana потеряла 98% капитализации.

Инвестфонды Apollo Global Management Inc. и Pacific Investment Management Co., владеющие примерно 70% всех необеспеченных облигаций Carvana на сумму $4 млрд, заключили соглашение о сотрудничестве на случай возможной реструктуризации долга, написал Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Бонды компании торгуются на уровне 45% от номинальной стоимости.

Ранее аналитик Bank of America Нейт Шиндлер понизил рекомендацию для акций Carvana до "нейтрального" уровня, отметив проблемы компании с ликвидностью.

"Мы полагаем, что без вливания средств Carvana израсходует свои запасы средств к концу 2023 года", - написал он.

Аналитик Wedbush Сэт Бэшем понизил целевую цену для бумаг компании до $1, указав, что "недавние события говорят о высокой вероятности реструктуризации долга, что может обесценить бумаги в случае банкротства или сильно разводнить акционерный капитал в самом лучшем сценарии".

Основным негативным фактором для компании стало падение цен на подержанные автомобили, сказавшееся на её рентабельности, отмечает Bloomberg. С момента IPO в 2017 году компания завершила без убытка всего один квартал.

Carvana
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