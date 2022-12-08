Volkswagen Anhui выпустила предсерийный автомобиль на новых источниках энергии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Китайско-германское совместное предприятие Volkswagen Anhui выпустило первый предсерийный автомобиль на новых источниках энергии (NEV), сообщает "Синьхуа".

Ожидается, что серийное производство новой модели начнется ближе к концу 2023 года, сообщил глава компании Эрвин Габарди.

Volkswagen Anhui - первое СП германской группы Volkswagen в Китае. Компания специализируется на научных исследованиях и производстве NEV. Общий объем инвестиций компании в проекты в области NEV может достичь 23,1 млрд юаней ($3,3 млрд), заявил Габарди.

Ожидается, что к концу 2022 года штат Volkswagen Anhui превысит 3,5 тыс. человек, из которых 1,3 тысячи будут специалистами в области НИОКР.