Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Volkswagen Anhui выпустила предсерийный автомобиль на новых источниках энергии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Китайско-германское совместное предприятие Volkswagen Anhui выпустило первый предсерийный автомобиль на новых источниках энергии (NEV), сообщает "Синьхуа".

Ожидается, что серийное производство новой модели начнется ближе к концу 2023 года, сообщил глава компании Эрвин Габарди.

Volkswagen Anhui - первое СП германской группы Volkswagen в Китае. Компания специализируется на научных исследованиях и производстве NEV. Общий объем инвестиций компании в проекты в области NEV может достичь 23,1 млрд юаней ($3,3 млрд), заявил Габарди.

Ожидается, что к концу 2022 года штат Volkswagen Anhui превысит 3,5 тыс. человек, из которых 1,3 тысячи будут специалистами в области НИОКР.

Volkswagen Anhui Китай Германия Эрвин Габарди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин разрешил перевести 0,7% "АЛРОСА" и 0,1% "Полюса" в российскую юрисдикцию

В ФНС заявили, что мораторий на банкротства при изменении правил можно применять более длительно

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });