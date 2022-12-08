Компания Романа Троценко купит крупного производителя зерна на Ставрополье

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила компании "АЕОН Агро", которая на 80% принадлежит владельцу корпорации AEON Роману Троценко, купить сельхозпредприятие "Парижская Коммуна" на Ставрополье, говорится в материалах ФАС.

Основным видом деятельности хозяйства является выращивание зерновых культур.

На сайте предприятия говорится, что площадь пашни превышает 16 тысяч га, из которых 10 тысяч га занимают посевы пшеницы. Под ячмень отводится до 2 тысяч га.

"Парижская Коммуна" также выращивает подсолнечник, горох, кабачки и арбузы. Овощи, технические культуры, а также элитные семена выращиваются на орошаемых земельных участках, площадь которых превышает 900 га.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка хозяйства составила 330,4 млн рублей против 449,2 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль - 36,8 млн рублей против чистого убытка в 180,3 млн рублей соответственно.

Компания "АЕОН Агро" была учреждена в июне 2021 года. Владельцем 20% является партнер Троценко Михаил Смирнов.