Курс рубля завершил торги небольшим снижением к доллару и евро

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля растерял весь рост, достигнутый в первую половину дня и к концу торгов на "Мосбирже" незначительно опустился к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти.

К 19:00 доллар подорожал на 2,25 копейки, до 62,77 рубля. Евро подорожал на 12 копеек, до 66,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 6,64 копейки - до 64,31 рубля. Курс китайского юаня опустился всего на 0,6 копейки - до 8,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и слегка снизился к доллару и евро по итогам четверга на фоне возобновившей снижение нефти. Ранее в четверг поддержку рублю оказывали заявления российских официальных лиц по теме "ценового потолка" (price cap) на российскую нефть. "Ценовой потолок" заработал на этой неделе, в этот механизм на данный момент заложена максимально допустимая цена на российскую нефть в $60 за баррель.

По словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, колебания добычи нефти в России из-за введения "ценового потолка" не превысят значений весенних колебаний. Он отметил также, что мировой спрос на нефть и нефтепродукты оказывает поддержку ценам, несмотря на риски рецессии.

"Конечно, риск рецессии может добавлять волатильности, но отсутствие избыточного предложения нефти на мировом рынке и явный дефицит по отдельным позициям нефтепродуктов, например, дизеля, оказывают ценам поддержку", - считает Сорокин. Он добавил, что не стоит забывать про гибкость курса рубля в случае колебаний цены на нефть.

Россия готовит ответные меры в связи с введением странами G7 и ЕС "ценового потолка" на российскую нефть, оценивать влияние price cap на бюджет рано, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что это "абсолютно нерыночный" механизм. "Но рынок не обманешь. Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет влияние и на цены, на объемы потребления на рынке и т.д. Сейчас правительство РФ формирует ответные меры, мы, как заявлял президент, не будем подписывать контракты, где будут упоминаться регулируемые цены, "потолки" цен", - сказал министр.

Цены на нефть перешли к снижению вечером в четверг после роста в первой половине дня, когда котировки "черного золота" восстанавливались после падения до годовых минимумов накануне.

В среду Brent и WTI обновили минимальные значения с конца декабря прошлого года на фоне данных об увеличении запасов бензина и дистиллятов в США и опасений, что замедление экономического роста ослабит спрос на топливо.

К 19:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,43%, до $76,07 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,69%, до $71,51 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку ранее в четверг в том числе оказывал оптимизм по поводу постепенного снятия коронавирусных ограничений в Китае. За последние две недели китайские власти приняли ряд мер, смягчающих политику нулевой терпимости к COVID-19, включая отмену запрета на путешествия внутри страны без тестирования на коронавирус и отказ от введения карантинных мер в целых районах и кварталах китайских городов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный специалист департамента по операциям с ценными бумагами Инбанка Егор Кульков, во второй половине четверга пара "доллар-рубль" стабилизировалась в узком диапазоне 62,5-62,7 руб./$1, так как участники рынка ожидают официального ответа Кремля на принятый странами G7 и ЕС "потолок" цен на российскую нефть.

"Согласно прогнозам аналитиков, возможный запрет на поставки сырья из России странам, принявшим "потолок", приведет к дефициту предложения и росту котировок "черного золота", что позитивно для рубля. Однако для компенсации выпадающих доходов бюджета из-за снижения объема экспорта нефти финансовые власти РФ будут искать способы ослабить национальную валюту. Глобальные рынки оценивают результаты визита Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, во время которого были подписаны соглашение о стратегическом партнерстве и ряд меморандумов о взаимопонимании в различных сферах экономики. Подробности о возможной торговле арабской нефтью за юани пока не освещались", - отмечает Кульков.

"Укреплению рубля, наблюдавшемуся в четверг, во многом способствовали нефтяные котировки, отступившие от минимумов последних дней и в течение дня предпринимавшие попытки закрепиться выше $79 за баррель (накануне котировки опускались ниже $77). Индекс доллара при этом слабо корректировался второй день подряд, что также оказывало давление на позиции USD на российском рынке. Отметим, что в случае закрепления пары "доллар-рубль" в диапазоне 62,25-62,5 руб./$1 можно ожидать попыток рубля продвинуться в сторону 62 за доллар и отыграть, таким образом, полностью потери текущей недели. Верхняя граница по паре на ближайшие дни представляется в диапазоне 63,25-63,5 руб./$1. В то же время следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30, Банк России понизил официальный курс доллара на 9 декабря на 36,5 копейки, до 62,5722 рубля, и уменьшил курс евро на 22,04 копейки, до 65,6762 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 31,63 копейки по отношению к среде и составил 62,6183 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 33,08 копейки и составил 62,5952 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 825,204 млн, из которых $550,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 274,239 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 17,82 копейки, до 65,7425 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,14 копейки, подешевев до 65,7094 рубля. Объем торгов евро составил 1 005,644 млн евро, из которых 452,052 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 553,592 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,51% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,79% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.