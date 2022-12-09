Рубль меняется незначительно на старте торгов к доллару и юаню

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно растет, юань слегка снижается на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль практически стабилен на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 62,805 руб./$1 (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 23,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 8,998 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связаны с некоторой недооценкой российской нацвалюты относительно фундаментальных факторов. Уже на шестой минуте торгов рубль учел растущие котировки нефти и позитив на фондовых рынках и перешел к росту. Курс доллара к этому времени составил 62,72 руб./$1 (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $76,77 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,03 за баррель, что на 0,80% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу в основном демонстрируют позитивную динамику: китайский CSI300 поднялся на 0,27%, японский Nikkei 225 растет на 1,16%, гонконгский Hang Seng - на 1,73%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,65%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,75 %.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря позитивным корпоративным новостям, S&P 500 прервал пятидневный период снижения.

Календарь статданных по экономике США на этой неделе является довольно спокойным, тогда как на следующей рынок ждут ноябрьские данные о динамике потребительских цен и заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 4 тыс. - до 230 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали именно такой подъем этого показателя с ранее объявленного уровня.

В пятницу министерство труда США обнародует отчет о динамике цен производителей в стране за прошедший месяц, который может стать одним из сигналов ослабления инфляционного давления.