Banco Santander реорганизует операции в сфере обслуживания частных лиц и бизнеса

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Испании Banco Santander консолидирует операции в сфере банковского обслуживания частных лиц и организаций на всех рынках в рамках двух новых глобальных подразделений - Retail & Commercial и Digital Consumer Bank (цифровые сервисы).

В результате все операции Santander будут распределены в рамках пяти глобальных направлений, говорится в пресс-релизе банка. Помимо Retail & Commercial и Digital Consumer Bank, это подразделение платежных сервисов (Payments), корпоративно-инвестиционный бизнес (Corporate & Investment Banking), а также направление управления активами состоятельных клиентов и страхования (Wealth Management & Insurance).

"Это позволит банку улучшить обслуживание клиентов и упростить операции, а также поможет в достижении стратегических целей, поставленных в феврале, которые остаются неизменными", - отмечается в пресс-релизе.

Банк начнет публиковать отчетность с разбивкой на новые пять сегментов с января 2024 года. Региональные данные станут вторичными сегментами в отчетности.

В феврале Santander поставил целью привлечь 40 млн новых клиентов к 2025 году, а также добиться рентабельности материального капитала на уровне 15-17%.

С начала 2023 года капитализация Santander выросла на 23%.