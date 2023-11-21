Совет директоров "Норникеля" одобрил возможность замещения выпусков евробондов-2025 и 2026

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" одобрил возможность замещения выпусков долларовых еврооблигаций компании с погашением в 2025 и 2026 годах локальными облигациями, следует из раскрытий компании.

На прошлой неделе компания начала проведение опроса среди держателей двух этих выпусков, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств по ним.

Владельцам евробондов нужно выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении. Завершение опроса запланировано на 18:00 по Москве 22 ноября.

Компания отмечала, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, в качестве единственного будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Сейчас у "Норникеля" в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по инвестициям.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на "Московской бирже".

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков "Норникеля", срок погашения которого наступает в следующем году.