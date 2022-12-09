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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 декабря повысится на 12%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 декабря повысится до 3143,4 рубля за тонну с 2806,8 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Рост составит 12%.

Пошлина на ячмень повысится до 2603,1 рубля с 2 315 рублей за тонну. Пошлина на кукурузу составит 76,2 рубля после двухнедельного обнуления.

Новые ставки пошлин будут действовать по 20 декабря включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $313,4 за тонну на пшеницу ($313,1 неделей ранее), $282,9 - на ячмень ($283), $224,9 - на кукурузу ($215,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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