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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Министр энергетики Австралии поддержал введение в стране лимита цен на энергоносители

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики Австралии Крис Боуэн в субботу выступил в поддержку объявленного накануне решения правительства о введении "потолка" цен на газ и уголь в стране.

"Компаниям нужно быть немного умереннее в отношении прибылей, которые они хотят получить от австралийцев", - приводит Bloomberg слова министра.

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Агентство напоминает, что решение об ограничении цен в сфере энергетики, озвученное премьером Австралии Энтони Албанизом, стало частью пакета мер для смягчения в сфере стоимости жизни последствий мирового кризиса. После этого Австралийская ассоциация разведки и добычи нефти предупредила, что данный шаг нанесет ущерб инвестициям в отрасль и сократит поставки продукции.

Однако Боуэн отверг эту аргументацию, пояснив, что компании продолжают инвестировать в отрасль.

"В следующем году мы будем иметь дело с ростом цен на газ на 36%, это неприемлемо. Или вы вмешаетесь и смягчите удар от роста цен, или нет. А мы верим в необходимость вмешательства", - сказал он.

Министр добавил, что ограничения не затрагивают соответствующий экспорт компаний.

В октябре австралийское правительство прогнозировало рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы и возрастание стоимости производства электроэнергии в стране.

Австралия
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