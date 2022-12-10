Министр энергетики Австралии поддержал введение в стране лимита цен на энергоносители

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики Австралии Крис Боуэн в субботу выступил в поддержку объявленного накануне решения правительства о введении "потолка" цен на газ и уголь в стране.

"Компаниям нужно быть немного умереннее в отношении прибылей, которые они хотят получить от австралийцев", - приводит Bloomberg слова министра.

Агентство напоминает, что решение об ограничении цен в сфере энергетики, озвученное премьером Австралии Энтони Албанизом, стало частью пакета мер для смягчения в сфере стоимости жизни последствий мирового кризиса. После этого Австралийская ассоциация разведки и добычи нефти предупредила, что данный шаг нанесет ущерб инвестициям в отрасль и сократит поставки продукции.

Однако Боуэн отверг эту аргументацию, пояснив, что компании продолжают инвестировать в отрасль.

"В следующем году мы будем иметь дело с ростом цен на газ на 36%, это неприемлемо. Или вы вмешаетесь и смягчите удар от роста цен, или нет. А мы верим в необходимость вмешательства", - сказал он.

Министр добавил, что ограничения не затрагивают соответствующий экспорт компаний.

В октябре австралийское правительство прогнозировало рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы и возрастание стоимости производства электроэнергии в стране.