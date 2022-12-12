Совет директоров "Газпрома" 20 декабря рассмотрит рекордную инвестпрограмму-2023

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" 20 декабря обсудит итоги работы в 2022 году и бюджет на 2023 год, сообщил эмитент.

В повестке дня заседания совета директоров эмитента – предварительные итоги работы в 2022 году, проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2023 год и прогноз по 2025 год.

Также совет заслушает сообщения о влиянии событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

Совету будет представлена информация о реализации программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, их синхронизации с региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также о газоснабжении и газификации Красноярского края. Также будет представлена информация о ходе проводимых работ по газоснабжению Камчатского края.

Как сообщалось, правление "Газпрома" предлагает размер инвестиционной программы головной компании на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей. На 2022 год инвестпрограмма в первоначальном варианте была запланировала в объеме 1757,69 млрд рублей, после традиционного пересмотра по итогам первого полугодия она была увеличена до 1979,75 млрд рублей.

"Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2023 год предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе: дальнейшее развитие новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа", - ранее сообщалось в пресс-релизе корпорации.