Thoma Bravo купит разработчика ПО Coupa Software за $8 млрд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Thoma Bravo покупает разработчика корпоративного программного обеспечения Coupa Software Inc. за $8 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Coupa, Thoma Bravo заплатит по $81 за акцию компании. Это на 77% больше рыночной цены акции Coupa на закрытие торгов 22 ноября - за день до появления первых сообщений в СМИ о потенциальной сделке.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2023 года.

В отдельном пресс-релизе Coupa сообщила, что ее чистый убыток в третьем квартале 2023 фингода, который завершился 31 октября, сократился до $84,68 млн с $91,2 млн за аналогичный период годом ранее.

Выручка Coupa за отчетный период выросла до $217,3 млн с $185,8 млн годом ранее главным образом благодаря повышению поступлений от подписчиков на 20,5%, до $198,4 млн.

Основным активом Coupa является облачная платформа управления бизнес-расходами (BSM), которая учитывает процессы в цепочках поставок, закупках и финансовых функциях компаний. Эта платформа главным образом предназначена для главных финансовых директоров компаний, отмечается на сайте Coupa.

Котировки акций Coupa подскочили на 27% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года рыночная капитализация компании упала на 60,7%, до $4,7 млрд.