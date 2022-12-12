НАУФОР поддержала планы стимулировать внутренний спрос в экономике

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России и Госдуму экспертное заключение к проекту Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов, который ЦБ обнародовал в конце ноября.

Ассоциация согласна с тем, что основным источником развития российской экономики в ближайшее время будет внутренний спрос, который необходимо стимулировать, в том числе, создавая и развивая инструменты долгосрочных сбережений для граждан, а также с важностью в этой связи развития индустрии НПФ и других долгосрочных финансовых продуктов.

НАУФОР поддерживает увеличение лимита ежегодных взносов и другие меры по развитию ИИС, а также введение нового вида ИИС - ИИС типа III, расширение инвестиционных возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В то же время она предлагает отказаться от требования безубыточности для НПФ, а также от введения его для иных финансовых инструментов, предназначенных для формирования долгосрочных сбережений в том случае, если это будет условием для применения единого механизма льгот для долгосрочных инвестиций.

Профучастники поддержали появление новых инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни. Однако они считают необходимым исключить совмещение деятельности по страхованию жизни и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

НАУФОР также поддерживает совершенствование порядка налогообложения доходов в виде процентов (купонов) по облигациям. При этом, по ее мнению, предлагаемые налоговые меры следует дополнить освобождением от налогообложения дохода в виде валютной переоценки, наделением брокера функциями налогового агента по доходам розничных инвесторов от иностранных ценных бумаг и введением ИИС-ПИФ (возможности открывать ИИС любого типа управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов), а также наделением статусом налогового агента конечного профучастника, на счете которого учитываются паи ПИФа.

Не поддержала НАУФОР предложенный в проекте основных направлений механизм прямых продаж гражданам облигаций и акций непосредственно эмитентом с использованием финансовых платформ. Она считает, что более целесообразным является взаимодействие платформ с брокерами и управляющими ценными бумагами.

НАУФОР поддерживает предложение по возобновлению публикации финансовой отчетности и существенных фактов деятельности как финансовых, так и нефинансовых организаций, с учетом минимальных ограничений, связанных с защитой от санкционного воздействия.

НАУФОР считает целесообразным разрешить локализацию заблокированных в розничных ПИФ иностранных ценных бумаг в отдельные закрытые ПИФ и обращение паев таких розничных фондов, расширить возможности для инвестиций ПИФ в новые классы активов, путем введения для специализированных депозитариев возможности использовать иные специализированные хранилища для товарных активов, а также верификацию - для иного движимого имущества.

Ассоциация считает, что меры по ограничению возможности инвестирования для неквалифицированных инвесторов должны быть сбалансированы с мерами по стимулированию их инвестиций. Она не поддержала повышение требования к размеру активов, необходимому для признания квалифицированным инвестором, как и предложение отнести иностранные ценные бумаги к числу финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

НАУФОР высказала мнение, что ограничение размера кредитного плеча должно носить временный характер, отражающий высокий риск убытков в условиях высокой волатильности, и обычный подход, который является эффективным с точки зрения защиты интересов инвесторов, должен быть восстановлен, когда волатильность снизится или перестанет быть неожиданной для инвесторов. При этом ограничение размера плечей может быть поддержано для операций с иностранными ценными бумагами эмитентов недружественных стран, для того, чтобы дестимулировать спекулятивный интерес к этим ценным бумагам. В отношении прочих ценных бумаг операции с плечами имеют большое значение для ликвидности рынка и не должны быть ограничены.

Усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов, по мнению НАУФОР, представляется нецелесообразным, поскольку действующая система мер ответственности представляется ей сбалансированной и достаточной, а ужесточение ответственности мало связано со сложившимися обстоятельствами.

НАУФОР также предлагает разрешить проведение идентификации в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма некредитными финансовыми организациями по поручению других финансовых организаций.

Госдума рассмотрит основные направления развития финансового рынка 19 декабря.