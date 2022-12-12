Благосостояние американцев в III квартале снизилось на $390 млрд

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В июле-сентябре 2022 года чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США снизилась по итогам третьего квартала подряд в связи со спадом на американском рынке акций, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Показатель уменьшился на $390 млрд (0,3%) по сравнению с предыдущим кварталом - до $143,28 трлн. Во втором квартале он упал на рекордные $6,28 трлн.

Стоимость акций, находящихся во владении американцев, в третьем квартале сократилась на $1,94 трлн, стоимость принадлежащей им недвижимости выросла на $720 млрд.

Фондовый индекс S&P 500 упал на 5,3% в третьем квартале. Цены на жилье, согласно данным Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), увеличились на 0,1% по сравнению с апрелем-июнем.

На конец третьего квартала американским домохозяйствам и некоммерческим группам принадлежали акции на $36,74 трлн и недвижимость на $41,91 трлн.

Совокупный долг домохозяйств и некоммерческих организаций в прошедшем квартале вырос на 6,3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, до $18,8 трлн.

Долги по ипотеке увеличились на 6,6%, по другим кредитам потребителям - на 7%.

Долги нефинансовых компаний в июле-сентябре повысились на 5,3%, до $19,77 трлн, при снижении объемов выпуска корпоративных облигаций. Долг федерального правительства вырос на 4,2%, до $26,59 трлн, региональных и местных органов власти - снизился на 0,6%, до $3,26 трлн.