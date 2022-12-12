Доллар на "Мосбирже" подорожал на 37 копеек, евро - на 82 копейки

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник рубль подешевел на "Московской бирже" к доллару и евро в ожидании информации о новых антироссийских санкциях.

К 19:00 доллар подорожал на 37 копеек, до 62,8 рубля, евро подорожал на 82,25 копейки, до 66,37 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 57,36 копейки - до 64,41 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,7 копейки - до 8,99 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов первого дня недели в ожидании развития событий на тему санкций. Предполагается, что детали девятого пакета санкций Евросоюза против России будут известны в понедельник или во вторник, решение все еще находится в стадии согласования, говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, главы МИД стран ЕС имеют разное мнение по поводу новых санкций, и необходимо добиться еще согласия по ряду вопросов. Он добавил, что это не будет простой задачей.

Еврокомиссия предложила ввести санкции против еще примерно 200 российских физических и юридических лиц, запретиьт операции с тремя российскими банками, в том числе со "Всероссийским банком развития регионов", а также вещание четырех российских телеканалов. Кроме того, ЕК хотела бы введения новых мер в сфере экономики, в частности, направленных на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

Разница в динамике доллара и евро была обусловлена их положением на рынке Forex. Евро активно повышается в паре с долларом перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). ФРС подведет итоги двухдневного заседания в среду, ЕЦБ огласит решение относительно денежно-кредитной политики в четверг.

Минтруда США во вторник обнародует данные о динамике потребительских цен в ноябре, за которыми внимательно следят участники рынков. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление инфляции до 7,3% с октябрьских 7,7%.

Рынок ожидает, что по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов (б.п.), тогда как на предыдущих четырех встречах регулятор повышал ставку на 75 б.п. Инвесторы опасаются, что ставка Федрезерва может достичь 5% и удерживаться на этом уровне в течение продолжительного времени, если инфляция останется существенно выше таргетируемого уровня в 2%.

Указ президента Владимира Путина об ответных шагах в связи с введением потолка цен на российскую нефть будет издан в ближайшие дни, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Цены на нефть перешли к уверенному росту на вечерних торгах в понедельник, трейдеры оценивают новости, касающиеся нефтепровода Keystone, а также сигналы из Китая. Высокая волатильность рынка также объясняется предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков, в том числе ФРС и ЕЦБ и Банка Англии.

К 19:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,01%, до $78,39 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 3,9%, до $73,79 за баррель.

Смягчение карантинных ограничений в Китае вслед за массовыми протестами вызвало волну оптимизма в отношении перспектив экономики КНР и спроса на нефть. Однако заболеваемость COVID-19 в Китае продолжает расти, и эксперты консалтинговой компании FGE предупреждают о возможности неожиданного ужесточения ограничений Пекином.

Эксперты также пытаются оценить возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.

"Курс рубля продолжает ослабевать к основным валютам. Пара "доллар-рубль" достигала 63 руб./$1 на прошедшей неделе, сегодня в моменте пара снова преодолела эту отметку. Некоторое давление на российский рубль оказывало в течение дня снижение цен на нефть, также наблюдается рост спроса на валюту со стороны населения. С началом налогового периода локальный тренд снижения курса национальной валюты, вероятно, будет сломлен, для полномасштабного движения условия по-прежнему не сложились", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев

"Новую неделю рубль начал неудачно и в течение дня терял заметную часть позиций, набранных в среду-пятницу на прошлой неделе. Так, в понедельник доллар поднимался выше 63 руб. (против закрытия прошлой недели ниже 62,5 руб.). В первой половине дня давление на российскую валюту продолжали оказывать нефтяные котировки. Стоимость марки Brent снижалась седьмую сессию подряд, хотя падение несколько замедлилось и пятничный минимум ($75,11) не был повторен. Однако во второй половине дня ситуация на рынке нефти кардинально изменилась, и котировки начали быстро отыгрывать не только утренние, но и потери предыдущих дней. Разворот на рынке нефти не оказал существенной поддержки рублю с возвращением в плюс, однако явно помешал доллару закрепиться выше 63 руб. Отметим, что сдерживающим фактором для рубля по-прежнему выступает подготовка девятого пакета санкций ЕС. В частности, в понедельник в СМИ появились названия банков, которых затронут новые ограничения, что, вероятно, несколько ослабило аппетит инвесторов к риску на российском рынке. Впрочем, можно предположить, что негативная реакция в рубле будет в значительной мере уже отыграна на ожиданиях новых ограничений, тогда как их фактическое объявление окажет уже не столь заметное влияние на курс", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 13 декабря на 38,61 копейки, до 62,7674 рубля, и увеличил курс евро на 42,93 копейки, до 66,27 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 36,64 копейки по отношению к пятнице и составил 62,7497 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 37,23 копейки и составил 62,7823 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 924,01 млн, из которых $694,255 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 229,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 8,57 копейки, до 66,2029 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 48,92 копейки, подорожав до 66,3297 рубля. Объем торгов евро составил 671,6054 млн евро, из которых 230,537 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 441,068 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 2 базисных пункта - до 7,54% и 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы - 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно