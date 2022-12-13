Рубль демонстрирует боковую динамику на старте торгов к доллару и юаню

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань едва ощутимо растут на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль под влиянием разнонаправленных факторов демонстрирует динамику, близкую к нейтральной.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 62,8475 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,01 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 8,992 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения рубля в первые минуты торгов оказались незначительными на фоне влияния противоположных факторов. Российская валюта ощущает поддержку со стороны нефтяных котировок, которые ощутимо растут. Однако сигналы с фондовых площадок перед предстоящими заседаниями крупнейших мировых центробанков противоречивые. Единого настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам не наблюдается. Кроме того, свою роль играет также неоднозначный новостной фон касательно очередного санкционного пакета ЕС.

Участники нефтяного рынка оценивают возможные последствия закрытия нефтепровода Keystone, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США. Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, заявила, что продолжает вести работы по устранению неполадок, но не уточнила сроки возобновления прокачки нефти по Keystone.

Новая порция новостей о санкциях также находится в фокусе внимания трейдеров. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что Евросоюз пока еще продолжает работать над девятым пакетом антироссийских санкций, выразив надежду, что "соглашения удастся достичь на этой неделе". Он уточнил, что согласована та часть санкционного пакета, в которой речь идет о физлицах и некоторых организациях.

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести очередной пакет санкций против России. В рамках новых мер ЕК хотела бы включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Помимо этого, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), а также на вещание четырех российских каналов.

Кроме того, ЕК хотела бы введения новых мер в сфере экономики, в частности, направленных на российские энергетический и горнодобывающий сектора, "включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,93 за баррель, что на 1,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,96 за баррель, что на 1,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник показывают смешанную динамику: китайский CSI300 опустился на 0,33%, японский Nikkei 225 растет на 0,27%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,63%, южнокорейский Kospi почти не меняется, увеличившись на 0,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос 0,16%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,16 %.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник уверенным ростом. Участники рынка ждут публикации свежих данных об инфляции в США. Кроме того, их интересуют итоги заседаний ведущих мировых центральных банков, которые пройдут на этой неделе и могут задать тон на оставшуюся часть года.

На прошлой неделе рынок акций демонстрировал негативную динамику, поскольку инвесторов продолжает беспокоить повышение стоимости заимствований Федеральной резервной системой (ФРС) и его влияние на экономику и корпоративные доходы.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, темпы роста потребительских цен в США в ноябре замедлились до 7,3% по сравнению с 7,7% в предыдущий месяц. Данные об инфляции будут опубликованы во вторник.