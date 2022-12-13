Экономика G20 выросла на 1,3% в III квартале после снижения кварталом ранее

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В июле-сентябре 2022 года экономика государств G20 вернулась к росту, увеличившись на 1,3% в поквартальном выражении после сокращения на 0,3% во втором квартале, показали предварительные данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Такая динамика главным образом отражает восстановление экономики Китая по мере ослабления антиковидных ограничений. Китайский ВВП в третьем квартале вырос на 3,9% ко второму кварталу, когда показатель упал на 2,7%.

Также восстановление наблюдалось в США, где экономика увеличилась на 0,7% после снижения на 0,1% кварталом ранее.

Китай и Соединенные Штаты обеспечили порядка 80% роста экономики G20.

ВВП Индии и ЮАР также вернулись к росту после снижения кварталом ранее, увеличившись на 0,8% и 1,6% соответственно. Рост экономики Германии ускорился до 0,4% с 0,1%, Саудовской Аравии - до 2,6% с 2,2%.

Японская экономика уменьшилась на 0,2%, как и экономика Великобритании, тогда как ВВП Турции сократился на 0,1%.

В восьми странах G20 экономический рост замедлился. Самое резкое замедление отмечено в Бразилии (0,4% против 1% в апреле-июне), Италии (0,5% против 1,1%), Южной Корее (0,3% против 0,7%) и во Франции (0,2% против 0,5%).

Совокупный ВВП G20 в третьем квартале превысил допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года) на 6%. Единственной страной, пока не сумевшей полностью восстановить свою экономику после пандемии коронавируса, является Великобритания.

ВВП всех стран, входящих в ОЭСР, в третьем квартале вырос на 0,4% после подъема на 0,5% во втором квартале.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира. В нее входят 38 государств. Сейчас это Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.