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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Рост ВВП G20 в I квартале ускорился до 0,9%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ВВП стран "Большой двадцатки" в первом квартале 2023 года увеличился на 0,9% к октябрю-декабрю 2022 года, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В IV квартале 2022 года экономика стран G20 выросла на 0,4%.

Повышение темпов подъема ВВП G20 обусловлено преимущественно снятием карантинных ограничений в Китае, отмечают в ОЭСР. Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 2,2% (+0,6% в предыдущем квартале).

Кроме того, экономический рост усилился в Индии (до 1,9% с 1% в четвертом квартале), в Мексике - до 1% с 0,6%, а также в Японии - до 0,7% с 0,1%.

Экономики нескольких стран вернулись к росту в первом квартале после спада в предыдущем. Так, ВВП Бразилии увеличился на 1,9% после снижения на 0,1% в октябре-декабре прошлого года, экономика ЮАР выросла на 0,4% (-1,1% в предыдущем квартале), Южной Кореи - на 0,3% (-0,4%), Италии - на 0,6% (-0,1%).

Объемы ВВП Канады и Франции в январе-марте увеличились соответственно на 0,8% и 0,2% после нулевых изменений в предыдущем квартале.

Замедление темпов роста ВВП отмечено в Индонезии (до 0,7% с 2,2%), а также в Австралии (до 0,2% с 0,6%), в Турции (до 0,3% с 0,9%) и в США (до 0,3% с 0,6%). В Британии темпы повышения ВВП сохранились на уровне 0,1%.

Экономика Германии в первом квартале снизилась на 0,3%, причем спад был отмечен по итогам второго квартала подряд, что говорит о рецессии. ВВП Саудовской Аравии уменьшился впервые за два года - на 1,4%.

Объем ВВП государств G20 в первом квартале превысил доковидный уровень на 7,8%.

ОЭСР с четвертого квартала 2021 года не учитывает данные по России.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

G20 Германия ОЭСР Китай
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