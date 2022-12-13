Рынок акций РФ к закрытию торгов вышел в "плюс" вслед за миром на статистике из США

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ во вторник в ожидании введения новых антироссийских санкций со стороны ЕС сменилось вечером коррекцией вслед за ростом внешних площадок и нефти (Brent превысила $80 за баррель), подогретых статистикой о замедлении потребительской инфляции в США в ноябре, что дало надежду на ослабление монетарной политики Федрезервом США. Индексы МосБиржи и РТС вышли в "плюс" во главе с бумагами металлургических компаний, хуже рынка выглядели акции финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2174,38 пункта (+0,1%, днем индекс опускался ниже 2155 пунктов), индекс РТС - 1088,97 пункта (+0,01%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 вырос до 62,9 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+3,4%), Polymetal (+2%), "Норникеля" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "НЛМК" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-1,4%), акции "МТС" (-1,1%), Сбербанка (-0,7% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Аэрофлота" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,8-1,6%) и Штаты (индексы растут на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq).

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% в октябре, показатель оказался на самом низком уровне с декабря прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали рост инфляции на 7,3%, согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

В среду вечером завершится декабрьское заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, ключевая процентная ставка в США будет повышена на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Также на этой неделе состоятся заседания Европейского центрального банка, Швейцарского национального банка и Банка Англии.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены сохраняют позитивный настрой на ожиданиях увеличения спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений при уменьшении предложения на рынке из-за закрытия нефтепровода Keystone.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $80,07 за баррель (+2,7% и +2,5% в понедельник), январская цена WTI - $74,83 за баррель (+2,3% и +3% накануне).

Страны ОПЕК в ноябре сократили добычу нефти на 744 тыс. баррелей в сутки - до 28,83 млн б/с, говорится в отчете картеля.

Суммарная добыча стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 683 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках соглашения ОПЕК + составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана в рамках сделки составило 0,94 млн б/с.

Канадская TC Energy, приостановившая работу трубопровода на прошлой неделе, занимается устранением проблем и пока не представила план возврата Keystone в строй.

Приостановка работы нефтепровода, соединяющего нефтяные месторождения на юге Канады и НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, сократила предложение на мировом рынке на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), отмечает Market Watch.

Прошлую неделю оба сорта нефти завершили на минимуме с декабря 2021 года, потеряв за неделю более 11%.

Итоги торгов

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Русолово" (+7,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+6,3%), ПАО "Россети Кубань" (+6,2%), VEON (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+2,6%).

Подешевели акции "Соллерса" (-2,9%), расписки EMC (-2,7%), "Эталона" (-2,2%), Qiwi (-2,2%), бумаги "Юнипро" (-2,1%), "Глобалтрак менеджмент" (-2%), "Энел Россия" (-2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,79 млрд рублей (из них 6,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,66 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,06 млрд рублей на акции "Магнита").