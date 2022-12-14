Рубль умеренно снизился к доллару и остался стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань слегка подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного теряет относительно валют на фоне развернувшихся вниз нефтяных котировок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 63,1225 руб./$1 (+27,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 8,95 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на "Московской бирже" на 2,2 коп. - до 9,067 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля в первые минуты торгов обусловлено возвратом нефтяных котировок к отрицательной динамике после двух положительных сессий подряд. Кроме того, на нацвалюту влияет анонсированный девятый пакет антироссийских санкций ЕС, работа над которым пока ведется. Вместе с тем, инвесторы ожидают результатов заседаний на этой неделе сразу нескольких крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,48 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,23 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду едва заметно растут: китайский CSI300 вырос на 0,21%, японский Nikkei 225 - на 0,77%, гонконгский Hang Seng - на 0,65%, южнокорейский Kospi - на 0,85%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - 0,58%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,39%.

Американский фондовый рынок завершил торги вторника подъемом в преддверии публикации итогов последнего в текущем году заседания ФРС. Инвесторы анализировали свежий отчет о динамике индекса потребительских цен (CPI) в Штатах, который является ключевым при определении процентных ставок Федрезервом.

Потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 7,7% в октябре, говорится в докладе Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года.

После публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозируют, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, пишет MarketWatch. Если это произойдет, регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики - по сравнению с 75 б.п. по итогам последних четырех заседаний.