Обороты IТ-сферы Москвы за 10 месяцев 2022 года выросли на треть по сравнению с 2021 годом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Обороты IТ-компаний Москвы выросли на треть за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"В январе - октябре 2022 года обороты IТ-компаний Москвы выросли на треть к аналогичному периоду прошлого года, превысив два триллиона рублей", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе профильного департамента.

По заявлению Багреевой, более 75% оборота IТ-компаний столицы приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги. За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 трлн рублей, прибавив за год 40%. Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, - более 480 млрд рублей, что почти на 15% выше, чем за январь - октябрь прошлого года.

В пресс-службе департамента отметили, что IТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. При этом в Москве, по данным министерства цифрового развития РФ, работает около 30% от общего количества российских IТ-компаний.

Также в департаменте сообщили, что по итогам 10 месяцев 2022 года на столичные IТ-компании приходится более 70% всего российского оборота отрасли, в том числе 78% оборота крупных и средних компаний, работающих в этой сфере.

"Цифровизация охватывает практически все сферы экономики. Современную жизнь невозможно представить без стремительного развития электронной коммерции и цифрового банкинга, телемедицины и цифровой диагностики, беспилотного гражданского транспорта, образовательных технологий, электронных государственных услуг и многих других направлений", - отметила Багреева.

"Все это стимулирует развитие IТ-сектора: для новых форматов требуются платформенные решения, пользовательские приложения, системы сбора, хранения и обработки больших данных, интеллектуальные системы управления и анализа", - сказала она.

Руководитель департамента добавила, что дополнительным фактором роста отрасли в текущих условиях является потребность в обеспечении цифровой независимости страны и замещении иностранного программного обеспечения (ПО).

Важным шагом в этом направлении стала действующая программа по переводу госорганизаций и объектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы, отечественное ПО и оборудование.

В пресс-службе департамента отметили, что для поддержки разработчиков и заказчиков отечественного ПО доступен широкий спектр регуляторных мер, включающий освобождение от проверок до 2024 года, гранты на разработки, льготное кредитование, субсидии на приобретение отечественного ПО.

Отдельная поддержка предусмотрена для ИТ-специалистов. Так, сотрудники компаний, аккредитованных Минцифры РФ, могут воспользоваться льготной ипотечной программой по ставке до 5%. За шесть месяцев ее действия, с мая по октябрь текущего года, в Москве было выдано таких кредитов на 16 млрд рублей.