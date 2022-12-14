Аффинажные заводы в России предлагают создать отечественный стандарт Good Delivery

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация российских аффинажных заводов выступила с инициативой создать отечественный аналог Good Delivery - сертификата надежного поставщика слитков драгметаллов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я хочу собрать всех участников процесса и поговорить, обсудить, как это можно сделать", - отметил Моисеев. Пока никакие ни технологические, ни организационные вопросы не решены, но отечественная система, считает он, нужна, в том числе для того, чтобы у банков был четкий, независимый механизм оценки слитков. Также новый стандарт можно будет подключить к системе контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).

Действие самого привычного для участников рынка статуса Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) для российских аффинажных заводов приостановлено. Сертификаты по стандарту Good Delivery ОАЭ и Шанхайской биржи золота из российских заводов имеет только "Красцветмет".

Сейчас также к аккредитации в Дубае готовится Приокский завод цветных металлов (ПЗЦМ). Требования на Шанхайской бирже более жесткие, пояснил Сергей Слюсарь, с весны исполнявший обязанности гендиректора ПЗЦМ (распоряжением правительства новым руководителем завода назначен Игорь Малахов).

"Good Delivery Дубай в этом плане немного полегче, мы уже практически подготовили документы, сейчас они были направлены в Минфин для рассмотрения. После согласования с Минфином мы готовы будем пакет документов представить на Дубайскую биржу, чтобы там нас зарегистрировали", - рассказал Слюсарь. Контроль качества аналогичен LBMA, добавил он. ПЗЦМ готов пройти этот контроль и рассчитывает уже в следующем году получить регистрацию на Дубайской бирже. "В ближайшее время именно Дубай, а дальше уже Шанхай", - заключил Слюсарь.

"Да, безусловно, очень важно для завода, чтобы иметь возможность импортировать свою продукцию, выходить на Дубайский, Шанхайский, может, еще другой стандарт Good Delivery, который там есть, - согласен Моисеев. - Но мы не знаем, что будет дальше, мы рассчитываем сейчас, что наши партнеры будут с нами вести себя по-партнерски, но надо иметь отечественную систему, поэтому мы сейчас думаем о том, что нам создавать".