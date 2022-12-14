ЕЦБ в четверг представит план сокращения баланса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк по итогам заседания 15 декабря представит план сокращения объема активов на балансе, достигнувшего 5 трлн евро после многолетнего выкупа облигаций Центробанком.

Большинство экспертов ожидает, что ЕЦБ замедлит темпы подъема ключевых процентных ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам может быть увеличена до 2,5%, ставка по депозитам - до 2%.

При этом регулятор оставил за собой возможность и более существенного подъема ставок, отмечает The Wall Street Journal.

Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 10% в годовом выражении с 10,6% в октябре, "и этого будет достаточно, чтобы "голуби" в руководстве ЕЦБ одержали верх на декабрьском заседании", считают эксперты Commerzbank.

"Хотя эти данные не показали убедительного снижения инфляционного давления, учитывая резкие колебания цен на энергоносители, уже есть сигналы, что инфляция в еврозоне, возможно, достигла пикового уровня, - говорится в обзоре банка. - Это означает, что ЕЦБ, вероятно, продолжит двигаться синхронно с Федеральной резервной системой и умерит темпы подъема ставок".

Увеличение ставок является основным инструментом борьбы с высокой инфляцией европейского ЦБ. Приступить к сокращению программы выкупа активов регулятор намерен в начале 2023 года, однако президент ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллеги пообещали обозначить ключевые принципы планируемого "количественного ужесточения" уже в декабре, чтобы дать инвесторам время ознакомиться с планом и избежать скачка доходностей облигаций европейских государств, подобного тому, который случился этим летом, когда ЦБ приступил к подъему ставок.

ЕЦБ обещает придерживаться "умеренного и предсказуемого" подхода к сокращению объема активов на балансе. Это, вероятно, будет означать, что уменьшение баланса будет происходить не за счет продажи активов, а за счет отказа Центробанка от реинвестиций поступлений от погашаемых бумаг, сообщает Bloomberg.

Более точные параметры плана "количественного ужесточения" могут быть обнародованы по итогам заседания, которое не будет сопровождаться квартальными экономическими прогнозами ЕЦБ, то есть 2 февраля, отмечают эксперты.

В четверг ЕЦБ может повысить прогнозы инфляции в еврозоне на 2022 и 2023 годы, а также ухудшить прогнозы роста ВВП, считают экономисты AXA Investment Management.

По их оценкам, прогноз инфляции на текущий год будет повышен до 8,4% с ожидавшихся в сентябре 8,1%, на 2023 год - до 5,6% с 5,5%.