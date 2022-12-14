Объем buyback компаний из S&P 500 в III кв. сократился до минимума с середины 2021 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Объем обратного выкупа акций компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в третьем квартале сократился до минимума с середины 2021 года и составил чуть более $200 млрд, согласно подсчетам агентства Bloomberg.

Показатель также почти на четверть меньше уровней конца 2021 и начала 2022 года.

Среди компаний, наиболее сокративших выкуп, в первую очередь числятся владельцы соцсетей, чьи доходы в последнее время падают из-за снижения поступлений от рекламы. Технологические компании и онлайн-ритейлеры, включая Amazon.com Inc. и Microsoft Corp., также уменьшают объемы выкупа акций темпами, которые превосходят увеличение программ buyback в энергетическом секторе, отмечает Bloomberg.

Тенденция на сокращение выкупа акций отражает растущее беспокойство компаний из-за угроз экономическому росту, исходящих от действий ФРС, поднимающей процентные ставки максимальными темпами с конца 1980-х годов.

Между тем buyback во многом способствует подъему котировок акций компаний последние два года. Если тренд на сокращение продолжится, то S&P 500 может сократиться больше чем на 15% в этом году, добавляет Bloomberg.