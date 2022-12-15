Bloomberg сообщил о планах Blackstone выставить на IPO или продать фармкомпанию Ayumi

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Американская Blackstone Inc., специализирующаяся на прямых инвестициях, может выставить на IPO или продать принадлежащую ей японскую фармацевтическую компанию Ayumi Pharmaceutical Corp., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Blackstone рассматривает эти возможности наряду с другими стратегическими вариантами для Ayumi, фармкомпания может быть оценена не менее чем в $1 млрд.

Blackstone уже видит интерес к фармкомпании как других представителей этой отрасли, так и инвестиционных фондов.

Источники отмечают, что Blackstone пока не приняла никакого решения и может сохранить японский актив за собой.

Ayumi, специализирующаяся на препаратах для лечения ревматизма и ортопедической продукции, была создана в 2015 году за счет слияния подразделений Santen Pharmaceutical Co. и Showa Yakuhin Kako Co. Blackstone приобрела компанию в 2019 году за 100 млрд иен ($731 млн).

Японский дистрибьютор медицинских товаров Toho Holdings Co. приобрел 20% в Ayumi в марте 2022о года, сумма сделки не раскрывалась.