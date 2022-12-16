Ожидаемое решение Банка России по ставке не сказалось на курсе рубля

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Курс рубля не изменился к доллару и евро на "Московской бирже" на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

К 13:31 курс доллара на торгах "Московской биржи" составлял 64,655 рубля/$1, что на 0,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро за эти минуты подешевел на 0,5 копейки, до 68,785 рубля.

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - заявил ЦБ.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались такого же мнения: все 12 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, считали, что регулятор оставит ставку неизменной.

Банк России, сохранив ставку в октябре, не представил в заявлении сигнал о будущих действиях в области денежно-кредитной политики.

Регулятор не стал давать дополнительных сигналов непосредственно и перед декабрьским заседанием.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.