Банк России ждет возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и по-прежнему ждет ее возвращения к целевым 4% в 2024 году, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров по ставке.

"Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов" - отмечает ЦБ.

В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% после 12,6% в октябре. По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

Несмотря на сравнительно низкие темпы прироста цен в предыдущие месяцы, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий находятся на повышенном уровне. При этом ценовые ожидания предприятий демонстрируют некоторый рост с конца лета. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%, отмечает ЦБ.