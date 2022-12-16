"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $405,1 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2031 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 40,51%.

Из сообщений "Газпром капитала" следует, что оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на $159,56 млн, денежными средствами - бонды на $245,53 млн. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.

До замещения в обращении находились еврооблигации "Газпрома" с погашением в июле 2031 года на $1 млрд, ставка купона по ним - 3,5%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 14 января.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами три выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В декабре компания должна завершить замещение еще одного выпуска в долларах, с погашением в январе 2029 года.

Заместитель начальника департамента "Газпрома" Игнат Диркс на прошлой неделе сообщил, что средний процент конверсии держателей евробондов компании в российской инфраструктуре составил более 95%. При этом, по его словам, на первых этапах процесса обмена компания была удивлена низкой активностью инвесторов, "потребовалось в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами", чтобы проинформировать максимально широкий круг инвесторов.

Диркс отметил, что на вторичном рынке уже начинают формироваться кривые по выпускам "замещающих" бондов. "Пока ценообразование местами носит спорадический характер, но мы считаем, что по мере насыщения рынка будем иметь красивые ликвидные локальные кривые, что, наверное, будет хорошим бенчмарком для ценообразования на внутреннем рынке", - сказал он.