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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

ЦБ и Минфин договорились по индивидуальным инвестсчетам третьего типа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России и Минфин согласовали позиции по режиму индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), он может заработать не ранее 2024 года, с момента начала его действия уже имеющиеся у граждан ИИС-1 и ИИС-2 будут продолжать действовать, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, если инвестор не захочет открыть счет третьего типа, открывать новые счета первого и второго типа будет нельзя.

"Действительно запланировано реформирование системы ИИС, мы работали с Минфином, наши позиции уже согласованы, дальше будет зависеть, как пройдет дальнейшее обсуждение, насколько законодатель примет решение в 2023 году, то есть мы целимся на то, чтобы в 2023 году такое законодательство было принято, и тогда ИИС-3 придет на смену ИИС-1 и ИИС-2. Он будет в себе объединять налоговые вычеты и ИИС-1, и ИИС-2, мы считаем, что он станет привлекательным, но, по нашей оценке, в лучшем случае такой механизм заработает с 2024 года", - сказала она.

Глава ЦБ уточнила, что ИИС-1 и ИИС-2 можно будет открывать в 2023 году, но в любом случае, до того момента, как будет принято решение по введению ИИС-3.

"После введения ИИС-3 предполагается, если закон будет принят в этом виде, ИИС-1 и ИИС-2 нельзя будет открывать, старые ИИС-1 и ИИС-2 будут продолжать действовать, если человек не решит открывать ИИС-3. Если он решит открывать ИИС-3, то его ИИС-1 и ИИС-2 прекратят действовать, если он не решит, то ИИС-1 и ИИС-2 открытые будут продолжать действовать. Новый ИИС нельзя будет открывать, но это с момента принятия закона", - сказала также она.

Пока еще законопроект не поступил в Госдуму, и работает старая схема ИИС-1 и ИИС-2, отметила Набиуллина.

Минфин Банк России Эльвира Набиуллина ИИС
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