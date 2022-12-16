Рынок акций РФ закрыл неделю в "минусе"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне ослабления рубля, утверждения Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций и негативных сигналов с внешних площадок из-за опасений мировой рецессии. Реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной на уровне 7,5% годовых оказалась в пятницу нейтральной.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2132,75 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1038,63 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар подрос до 64,7 рубля (+0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,1-5,5%, доллар вырос на 2,27 рубля.

Банк России на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вновь обошелся без направленного сигнала о будущей ДКП в своем заявлении. Также ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7% и ждет ее возвращения к 4% в 2024 году. По оценке регулятора, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос сдержанным.

В пятницу Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников. Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к российскому оборонному сектору.

Подорожали в пятницу акции "РусГидро" (+2,9%), "МТС" (+1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,9% "префы").

Подешевели акции Polymetal (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), UC Rusal (-0,9%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Магнита" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,4%), акции ПАО "Полюс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

С 16 декабря изменилась база расчета индекса "голубых фишек" Мосбиржи за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal.

Акции "ФосАгро" после отсечки на бирже дивидендов подешевели до 6090 рублей (-2,7%, выплаты за III квартал составляют 318 рублей на бумагу).

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в пятницу рынок акций РФ проторговался смешанно, слабее рынка выглядели акции компаний нефтегазового сектора, а также финансового направления, а сегмент электроэнергетики вышел в число вечерних фаворитов. Акции компаний-девелоперов стабилизировались после подъема накануне на новостях о продлении программы льготной ипотеки на полтора года с одновременным ростом ставки до 8% с текущих 7%.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в конце недели приостановил интенсивный нисходящий тренд, набиравший темп в предыдущие торговые сессии. Динамика отечественных акций стабилизировалась, несмотря на снижение цен на нефть и фактор пятницы. Такой картине торгов могли способствовать ослабление рубля и сформировавшаяся за неделю техническая перепроданность.

Общерыночный фон оставался неустойчивым, мировые площадки в основном снижались, как преимущественно и сырьевые товары. Первые оценки декабрьской деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) еврозоны оказались лучше ожиданий, а в США предварительные индексы уступили прогнозам. Пересмотренная оценка индекса потребительских цен еврозоны за ноябрь немного превысила предыдущее значение, в годовом выражении инфляция в странах Европы оказалась на уровне 10,1%.

Следующая неделя может оказаться финальной активной в 2022 году, когда еще возможны относительно заметные движения. Даже если конъюнктура рынков будет благоприятной для рублевых активов, индексу Мосбиржи будет непросто дотянуться до 2200 пунктов. В том числе по причине дивидендного "гэпа" в акциях "ЛУКОЙЛа" во вторник, который в моменте отберет у индекса Мосбиржи порядка 50 пунктов. В понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085-2185 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ спокойно отреагировал на принятие 9-го пакета санкций Евросоюза. ЦБ РФ не стал удивлять рынок, сохранив ставку на прежнем уровне и выдав нейтральный сигнал. В целом, можно говорить о нейтральной торговле, в рамках которой инвесторы реагируют на корпоративные истории.

Интерес к бумагам "Интер РАО" повысился после заявления главы компании Бориса Ковальчука о том, что планируется выплата дивидендов по итогам года из расчета 25% от прибыли по МСФО, как и ранее. В конце года некоторые компании приятно удивляют стремлением нормализовать свои отношения с акционерами через выплаты дивидендов. В этой же тенденции НЛМК планирует выплатить 2,6 руб. на акцию. Соответственно, инвесторы вправе ожидать дивидендных действий от компаний, которые ранее регулярно делились прибылью с акционерами (как, например, МТС), отмечает аналитик.

Подросли акции "Норникеля". Глава компании Владимир Потанин попал под санкции США, но лишить себя ключевого поставщика никеля, палладия и платины американский Минторг пока не в состоянии – против самой ГМК санкций не последовало. Нефть Brent упала ниже $80 за баррель, что потянуло за собой котировки акций российских нефтяников, однако китайские смягчения карантинов и проблемы нефтепровода Keystone все же помогут нефти завершить неделю в "плюсе", считает эксперт.

Как полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, подтверждение Банком России своего прогноза по инфляции на 2023 год в диапазоне 5-7% стало достаточно позитивным сигналом для фондового рынка.

Выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,1%, до 35,13 рубля) на сообщении компании о том, что цена выкупа для акционеров установлена на уровне 37,46 руб. за бумагу. На приобретение Realweb (крупного игрока на рынке онлайн-рекламы) позитивно отреагировали котировки Qiwi (+3,4%). Акции "Русгидро" поддержала новость о планах компании экспортировать свои технологии производства электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Нефть упала после заявлений трех ЦБ, представляющих государства G7, о том, что в будущем году в ряде стран Запада начнется рецессия. В понедельник индекс МосБиржи продолжит колебаться в пределах 2100-2200 пунктов, полагает Мильчакова.

В США накануне индексы акций упали на 2,3-3,2% во главе с Nasdaq, откат стал рекордным с сентября из-за "ястребиной" риторики Федеральной резервной системы и опасений рецессии в экономике США.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,9-1,4%) и продолжился откат в США (индексы теряют 1,2-1,4% во главе с S&P 500).

На этой неделе процентные ставки также были повышены в Гонконге, Норвегии и Швейцарии. Рынки опасаются, что рост ставок может затормозить экономический рост и привести к глобальной рецессии.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером также снижаются, но неделя может завершиться ростом. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,01 за баррель (-2,7% и -1,8% в четверг), январская цена WTI - $74,15 за баррель (-2,6% и -1,5% накануне).

Итоги торгов

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+18,5%), ПАО "Россети Сибирь" (+7,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,1%), ПАО "Россети Волга" (+4,3%), ПАО "Инград" (+4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+2,6% и +11,2% "префы").

Лидерами отката выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (-6,3%), "ИК Русс-инвест" (-6,2%), ПАО "Россети Кубань" (-4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,5% и -8,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 19,713 млрд рублей (из них 4,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,45 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,98 млрд рублей на акции "Газпрома").