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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

При этом регулятор усилил фокус на рисках инфляции

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, сохранив ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

По итогам сентябрьского совета директоров по ДКП Банк России, снизив ставку с 8% до 7,5%, впервые за долгое время не стал в своем заявлении давать сигнал о будущих действиях. На брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о близости завершения цикла смягчения ДКП после шести подряд снижений ставки.

В октябрьском заявлении ЦБ сохранил только формальную часть сигнала ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

Точно так же регулятор поступил и в этот раз, воздержавшись от полноценного сигнала. При этом ЦБ усилил формулировки, связанные с рисками инфляции.

"Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - сказано в заявлении.

Банк России Эльвира Набиуллина
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