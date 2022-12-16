Заявление Банка России: ЦБ нащупал сигнальный пистолет

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год ставил перед денежно-кредитной политикой невиданные доселе задачи, но последнее заседание совета директоров ЦБ, так уж сложилось, никакой интриги не сулило.

Вторую подряд паузу в изменении ключевой ставки после длинного цикла ее снижения ожидали - редкий случай - все без исключения аналитики. Сам ЦБ тоже постарался сделать последний совет года максимально рутинным, не добавив перед ним ничего к октябрьскому сигналу (точнее - к его отсутствию), и опубликовав оперативную сводку по инфляционным ожиданиям: барометр "инФОМа" показывал штиль.

Ставку ЦБ сохранил на уровне 7,5%, а сигнал о ее будущей направленности оставил формальным. Однако тональность заявления заметно посуровела - нависший над фискальными доходами ценовой потолок, двукратное увеличение дефицита бюджета-22 относительно прежнего плана, сжатый со всех сторон рынок труда - вот проинфляционные драйверы, на которые в достаточно жестких формулировках указал ЦБ.

На фоне столь четкого указания на рост проинфляционных рисков сигнал о возможности ужесточения ДКП не смотрелся бы инородным телом. Его все же не последовало, но, как сообщила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "на столе" ястребиный вариант был.

"Сегодня был широкий консенсус по поводу сохранения ставки. Обсуждения были вокруг сигнала - звучало в том числе предложение об ужесточении сигнала", - рассказала она.

Нащупав сигнальный пистолет, но не совершив выстрела, ЦБ сохранил руки свободными. В теории - не только для повышения ставки или очередной паузы, но и нового смягчения политики, ведь и такой вариант, присутствует в предварительном "меню" регулятора на февраль. Благо, недостатка в данных для анализа в ближайшие полтора месяца не предвидится. Как минимум, будет понятно, насколько больно ударилась Россия о ценовой потолок, а также - что принес макроэкономике бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала Набиуллина.

В октябре глава ЦБ поясняла суть этого сигнала: в зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз.

В этот раз Набиуллина подчеркнула, что проинфляционные риски сейчас преобладают не только на среднесрочном, но и на краткосрочном горизонте.

"Поэтому еще раз - движение ставки будет зависеть от поступающих данных. Возможно и сохранение, и ее повышение, и снижение, если реализуются дезинфляционные факторы, которые, мы считаем, сейчас выражены более слабо", - пояснила она.

Обратив внимание на усиление проинфляционных рисков, ЦБ не стал уточнять степень их значимости. Проинфляционное давление растет со стороны рынка труда, из-за ухудшения условий внешней торговли и смягчения бюджетной политики, говорится в пресс-релизе регулятора.

Мост в новый год

ЦБ пообещал отразить риски со стороны бюджетного и экспортного каналов в феврале 2023 года (заседание совета директоров тогда будет опорным, и регулятор по традиции опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз).

"Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 0,9% ВВП до 2% ВВП на этот год. Мы это учитывали при принятии сегодняшнего решения, а в цифрах прогноза отразим после опорного февральского заседания", - заявила Набиуллина.

"И денежно-кредитная, и бюджетная политика влияют на совокупный спрос. И если по бюджетному каналу поступление денег растет, то для обеспечения ценовой стабильности может потребоваться сдерживание притока по кредитному каналу, поэтому при прочих равных более мягкая денежно-кредитная политика означает более высокий уровень процентных ставок", - добавила глава ЦБ.

При этом регулятор в пресс-релизе отметил, что объявленное правительством РФ дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году.

Банк России не стал уточнять прогнозы по ВВП РФ (падение на 3-3,5%) и инфляции (12-13%) на 2022 год. Вместе с тем, Набиуллина заявила, что спад ВВП в текущем году будет ближе к 3%, но снижение может быть и менее глубоким в зависимости от динамики в последние два месяца года.

На динамику годовой инфляции, которая будущей весной из-за эффекта базы может опуститься даже ниже таргета, ЦБ призывает смотреть осторожно.

"В ближайшие месяцы она (годовая инфляция) продолжит замедляться. Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна, ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенные от влияния разовых факторов", - сказала Набиуллина.

Эффект от введения "ценового потолка" на российскую нефть ЦБ тоже планирует оценить в феврале, при подготовке обновленного прогноза. "Внешнеторговые ограничения продолжают создавать вызовы для компаний, в этом месяце к ним добавились вступление в силу эмбарго на поставки нефти, а также установление "потолка" цен на нее. Их эффекты мы уточним в обновленном прогнозе в феврале", - сказала Набиуллина.

По ее словам, оценить влияние эмбарго и все его эффекты сейчас достаточно сложно. "Мы постараемся это сделать на февральском опорном заседании, когда мы будем обновлять прогноз. Будет больше информации о действиях российской стороны, учтем это в феврале", - отметила глава ЦБ.

Возможны варианты

Аналитики смотрят на перспективы денежно-кредитной политики в наступающем году по-разному.

ЦБ ожидаемо сохранил ставку неизменной на уровне 7,5% и по-прежнему не дал явного сигнала о дальнейших действиях, отмечает в своем комментарии директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой. "Основной "головной болью" для регулятора является увеличившийся дефицит бюджета и риски его дальнейшего расширения, поэтому угроза более жесткой политики вновь упоминается в тексте", - добавляет он.

"Банк России опять воздержался в своем сообщении от комментариев по поводу ДКП в будущем, но отметил, что в случае увеличения бюджетного дефицита может потребоваться ее ужесточение, чтобы в 2024 году вернуть инфляцию к целевому значению", - говорится в обзоре главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина. По его оценкам, ЦБ может начать ужесточение денежно-кредитной политики в первом полугодии 2023 года.

Как отмечают экономисты Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов, пресс-релиз ЦБ не претерпел существенных изменений, за исключением характеристики фактического темпа роста цен - он сменился с "низкого" на "умеренный". На фоне этого ЦБ отметил смещение перевеса в сторону проинфляционных рисков не только в среднесрочной перспективе, но и на коротком горизонте.

По мнению экспертов, Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки в первом полугодии 2023 года, в сторону 6,5-7%. Дезинфляционными факторами будут выступать охлажденный потребительский спрос и изменившиеся в консервативную сторону потребительские привычки.

"В целом риторика ЦБ отражает, на наш взгляд, некоторое ужесточение позиции на фоне усиления проинфляционных рисков, однако сохранение без изменений всех ключевых формулировок и нейтрального сигнала в пресс-релизе пока не позволяет говорить о повышении вероятности перехода к ужесточению процентной политики в 2023 году. В свою очередь, возвращение к смягчению ДКП в следующем году, на наш взгляд, возможно лишь при формировании устойчивой тенденции снижения инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий бизнеса", - пишет в отчете начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Регулятор оставил неизменным сигнал, данный по результатам предыдущего заседания. Эльвира Набиуллина прокомментировала, что неизменность была результатом широкого консенсуса (другие опции, видимо, серьезно сегодня не обсуждались), но высказывались мнения в пользу ужесточения сигнала. На фоне высокой неопределенности Банк России продолжает занимать выжидательную позицию. Фокус в части рисков остается на инфляционных ожиданиях, рынке труда и бюджетном стимуле. По первому из этих факторов мы видим наибольшее пространство для позитивных сюрпризов для Банка России в первом полугодии 2023 года. С учетом сохранения экономической неопределенности и сдержанной динамики доходов население может отреагировать на появление "на радарах" низкой годовой инфляции существенным снижением ожиданий, на наш взгляд. В свете этого мы сохраняем прогноз на возобновление цикла снижения ключевой ставки во втором квартале следующего года. Мы ожидаем, что ставка может снизиться до 6,5% по итогам 2023 года", - говорится в комментарии экономистов "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софьи Донец и Андрея Мелащенко.

Старший экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова находит паузу в смягчении денежно-кредитной политики регулятора оправданной, учитывая новый виток геополитических рисков (эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов) и растущую неопределенность во внутренней экономической ситуации: слабый спрос домохозяйств сопровождается высокими госрасходами. "Пауза рассматривается как стабилизирующий шаг, который может "заякорить" инфляционные ожидания на фоне ослабления рубля и роста госрасходов", - отмечает она в обзоре.

Как считает Лаврова, несмотря на усиление среднесрочных инфляционных факторов, в 2023 году регулятор вряд ли сможет повысить ключевую ставку. Последствия ослабления рубля для инфляции будут компенсированы дезинфляционным эффектом от снижения спроса, в то время как дефицит на рынке труда, который может увеличить расходы компаний, также частично компенсируется подавленным спросом на рабочую силу в условиях длительной рецессии.

"При таких ограничениях регулятор, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику, но в более мягкой манере, и будет брать паузу или менять риторику в периоды возрастающих инфляционных рисков. В рамках нашего базового сценария ставка будет снижена до 6,5% к концу 2023 года (нижняя граница ориентира ЦБ), а ее возврат к нейтральному уровню (5-5,5%) ожидается не ранее 2025 года", - пишет эксперт.

Прогноз по ставке на конец 2023 года будет зависеть от динамики спроса, выразил мнение экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков. Как он считает, в 2023 году возможны две разные траектории спроса: сохранение текущего сдержанного потребления либо его быстрое восстановление.

"В базовом сценарии сдержанный спрос позволит ЦБ приступить к снижению ставки к концу 2023 года и опустить ее до 7,25%. В альтернативном сценарии повышение ставки в начале 2023 года (до 8,75%) сохранит инфляцию в прогнозном диапазоне ЦБ, а к концу года ставка опустится до 8,5%. При этом триггером ускорения спроса может быть не только потребительский сентимент, но и бюджетная политика, а также состояние рынка труда", - пишет Бирюков в отчете.

Согласно оценкам старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича, в первом полугодии 2023 года можно ожидать возобновления цикла снижения ставки, если не произойдет существенного ухудшения состояния мировой экономики и конъюнктуры сырьевых рынков.

"Причиной для этого может стать резкое снижение годовых темпов инфляции существенно ниже 4% ближе к середине 2023 года. В настоящий момент - даже с учетом двух индексацией тарифов ЖКХ - уровень годовой инфляции составляет 12,7%, однако вклад роста цен за март-апрель составляет 9,6 процентного пункта. Это означает, что ближе к концу первой половины 2023 года, когда эти 9,6 процентного пункта уйдут из базы расчета годового показателя, годовая инфляция опустится существенно ниже 4%. Падение годового прироста цен, низкая продовольственная инфляцией вследствие снижения мировых цен, а также вероятное сокращение инфляционных ожиданий будут важными факторами в пользу возобновления цикла снижения ключевой ставки", - говорится в его обзоре.

Заявление от 16 декабря

Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12,0% (после 12,6% в октябре). По оценке на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 года индексации тарифов на коммунальные услуги.

Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале-апреле 2022 года. В настоящее время инфляционное давление в целом умеренное. Однако текущие темпы прироста цен немного повысились, в том числе за счет устойчивых компонентов.

Несмотря на сравнительно низкие темпы прироста цен в предыдущие месяцы, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий находятся на повышенном уровне. При этом ценовые ожидания предприятий демонстрируют некоторый рост с конца лета. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. Доходности ОФЗ существенно не изменились с конца октября. При этом депозитные и кредитные ставки постепенно подстраивались под сдвиг вверх кривой ОФЗ, произошедший в сентябре.

При этом кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в корпоративном сегменте. Оперативные данные указывают на оживление розничного кредитования после временного замедления в октябре, чему во многом способствовала стабилизация потребительских настроений.

На фоне происходившего с конца сентября увеличения депозитных ставок возобновился небольшой приток средств населения в кредитные организации, но в основном на текущие счета. В целом, несмотря на повышенные инфляционные ожидания, население проявляет осторожность в потребительском поведении. Это отражается в высокой склонности к сбережению и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.

Экономическая активность. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Это в особенности касается проблем в логистике, сохраняющихся во многих отраслях. Вместе с тем оперативные индикаторы указывают на некоторый рост деловой активности в IV квартале.

На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.

В условиях перестройки экономики происходит изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос остается сдержанным. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит в условиях расширения государственных инвестиций. При этом в целом возрастает вклад бюджетной политики в динамику внутреннего спроса. Объявленное Правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными.

Замедление мировой экономики может ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через ослабление рубля. В свою очередь, дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики, что также является значимым проинфляционным риском. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта.

Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за снижения численности рабочей силы и изменения структуры занятости. Дополнительным источником проинфляционных рисков может выступать ускорение роста реальных заработных плат, опережающего рост производительности труда. Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.

Значимым дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В ближайшие месяцы также более выраженными могут оказаться дезинфляционные эффекты расширения предложения на отдельных продовольственных рынках.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза - 13:30 по московскому времени".

Заявление от 28 октября

Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0-13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Динамика инфляции. Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%.

Месячный сезонно сглаженный темп прироста цен в сентябре увеличился. Это отчасти произошло за счет разового повышения тарифов на рынках страхования и мобильной связи. Без учета влияния разовых факторов месячный прирост цен также увеличился, однако оставался низким. Оперативные данные в октябре указывают на сохранение в целом низкого текущего инфляционного давления.

Несмотря на происходящее снижение годовой инфляции, инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 12,0-13,0%. Уточненный прогноз Банка России учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными, однако несколько ужесточились, несмотря на произошедшее в сентябре снижение ключевой ставки. Это во многом связано с усилением геополитической напряженности. На этом фоне выросли доходности ОФЗ, приостановилось снижение кредитных ставок, ужесточились неценовые условия банковского кредитования. Одновременно банки повысили депозитные ставки, реагируя на переток средств населения с банковских вкладов в наличные рубли.

Несмотря на повышенные инфляционные ожидания и рост доли наиболее ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в структуре сбережений, население сохраняло высокую склонность к сбережению.

Темпы роста кредитования оставались в целом высокими. Поддержку кредитованию оказывали как произошедшее с весны снижение ключевой ставки, так и правительственные программы льготного кредитования. Однако в октябре наметились некоторые признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте.

Экономическая активность. Оперативные индикаторы указывают на то, что динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее. Все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в условиях внешних торговых и финансовых ограничений. Этому способствуют постепенная диверсификация поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, процессы импортозамещения, а также выход на новые рынки сбыта, включая переориентацию на потребителей внутри страны.

В то же время, согласно данным опросов, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике. Нарастают и ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации. Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом.

В сентябре деловые и потребительские настроения несколько ухудшились. Это связано с ростом общей неопределенности. В этих условиях замедлилось восстановление потребительской активности, которая остается сдержанной. В то же время поддержку внутреннему спросу оказывали меры бюджетной политики, в частности возросший спрос со стороны государственного сектора.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0-3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)-(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором полугодии 2023 года. В 2024-2025 годах ВВП будет расти на 1,5-2,5% ежегодно.

Инфляционные риски. На краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября.

Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации. Источником проинфляционных рисков также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.

Наиболее значимым дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях возросшей общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта. В ближайшие месяцы также более выраженными могут оказаться дезинфляционные эффекты рекордного урожая 2022 года.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.